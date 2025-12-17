Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни пошкодили багатоповерхівку
фото: ДСНС

На цей час відомо про 26 поранених унаслідок атаки РФ

Російська армія завдала серії авіаударів по Запоріжжю. На цей час відомо про щонайменше 26 поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. Виникла пожежа.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає фото 1
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють усі екстрені служби міста. Підрозділи ДСНС врятували одну людину.

Нагадаємо, 17 грудня російська армія здійснила обстріл Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що вранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей. Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях.

Увечері того ж дня ворожі війська завдали удару по обласному центру Запоріжжя. Пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка. Кількість постраждалих уточнюється. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Теги: Запоріжжя ДСНС

