У Шевченківському районі Києва в квартирі вибухнула зарядна станція (фото)

ДСНС вдалося врятувати двох людей із сусідньої квартири будинку, де була пожежа

В одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання. Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва, передає «Главком».

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Під час рятувальної операції рятувальники вивели із сусідньої квартири двох людей, серед них була дитина.

ДСНС ліквідували пожежу через вибух зарядної станції фото: ДСНС Києва

Надзвичайникам вдалося зупинити пожежу, що охопила 40 кв. м. Станом на 12:39 ДСНС ліквідувала займання. Повідомляється, що попередньо причиною пожежі був вибух зарядної станції, яку українці використовують через відключення електроенергії. Однак остаточне рішення щодо причини виникнення займання прийматиме поліція.

Раніше в селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми. «Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам», – йшлося у повідомленні ДСНС.