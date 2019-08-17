  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

    • Розсилка
    Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

    На початку тижня температура сягне 25-30°

    Спека повернеться в Україну на початку наступного тижня, подекуди повітря прогріється до 33 градусів тепла.

    Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

    Як вказали синоптики, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише 18-19 серпня у cхідних областях, завтра вдень і на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза.

    Читайте також

    Температура вночі 11-17°, в неділю на заході країни, в понеділок у північних та центральних областях подекуди 7-13°; вдень завтра 21-26°, на Закарпатті та в південних областях до 29°.

    «На початку наступного тижня повернення спеки: 25-30°, на півдні та сході країни до 33°», – повідомили синоптики.

    Проте сьогодні в Україні очікується прохолодна погода.

    Читайте також
    спека повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ