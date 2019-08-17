Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека



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На початку тижня температура сягне 25-30°

Спека повернеться в Україну на початку наступного тижня, подекуди повітря прогріється до 33 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Як вказали синоптики, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише 18-19 серпня у cхідних областях, завтра вдень і на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-17°, в неділю на заході країни, в понеділок у північних та центральних областях подекуди 7-13°; вдень завтра 21-26°, на Закарпатті та в південних областях до 29°.

«На початку наступного тижня повернення спеки: 25-30°, на півдні та сході країни до 33°», – повідомили синоптики.

Проте сьогодні в Україні очікується прохолодна погода.