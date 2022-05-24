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    Синоптики розповіли, якою буде погода в червні

    Синоптики зробили прогноз на червень - Синоптики розповіли, якою буде погода в червні
    Синоптики зробили прогноз на червень
    фото з відкритих джерел

    Середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла

    У червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

    Багаторічні спостереження показують, що середня місячна температура повітря для червня складає 17-22 градуси тепла, в гірських районах 11-18 градусів тепла.

    Абсолютний мінімум температури повітря 0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3 градуси морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

    Абсолютний максимум температури повітря 32-38, у південних та східних областях місцями 39-39,8, в Карпатах та горах Криму 25-33 градуси.

    Середня місячна кількість опадів у червні складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

    Крім цього, згідно з спостережннями, у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град, шквали.

    Нагадаємо, що згідно з прогнозами синоптиків, на поточному тижні в Україні загалом повсюди потепліє ще на кілька градусів, у більшості областей повітря прогріється до +20…+26 градусів. Проте вже найближчими вихідними, 28-29 травня, знову прийде похолодання.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Синоптики розповіли, якою буде погода в червні