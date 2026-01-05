У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів

Енергетикам вдалося повернути електроенергію для українців після ворожих атак

У грудні енергетики повернули електрику понад 5 млн сімей, чиї оселі були без світла через атаки – ДТЕК

Протягом грудня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, де ворог активно атакує енергетичну інфраструктуру. Тут за місяць енергетики повернули світло в домівки 1,7 млн родин.

Водночас на Донеччині енергетикам вдалося повернути електроенергію 1,6 млн сімей після ворожих атак.

Київ та Київщина також залишалися постійними цілями ворога в грудні. За місяць тут повернули електропостачання у 771 тисячу та майже 400 тисяч осель відповідно.

Крім того, Дніпропетровщина постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У грудні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 595 тисяч родин місцевих мешканців.

Нагадаємо, що у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електропостачання понад 3,5 млн родинам у чотирьох областях та Києві.