Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
Енергетикам вдалося повернути електроенергію для українців після ворожих атак
фото: dtek.com

У грудні енергетики повернули електрику понад 5 млн сімей, чиї оселі були без світла через атаки – ДТЕК

Протягом грудня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, де ворог активно атакує енергетичну інфраструктуру. Тут за місяць енергетики повернули світло в домівки 1,7 млн родин.

Водночас на Донеччині енергетикам вдалося повернути електроенергію 1,6 млн сімей після ворожих атак.

Київ та Київщина також залишалися постійними цілями ворога в грудні. За місяць тут повернули електропостачання у 771 тисячу та майже 400 тисяч осель відповідно.

Крім того, Дніпропетровщина постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У грудні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 595 тисяч родин місцевих мешканців.

Нагадаємо, що у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електропостачання понад 3,5 млн родинам у чотирьох областях та Києві.

Читайте також:

Теги: ДТЕК енергетика ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У пунктах незламності жителі міста можуть підзарядити гаджети
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності
Сьогодні, 09:55
Російська влада очікує, що прибуток від нафти і газу наступного року впаде до 23% бюджетних доходів
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
31 грудня, 2025, 06:18
Енергетикам вдалося виконати низку ремонтів та повернути електрику
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
30 грудня, 2025, 20:26
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 2025, 17:39
22 грудня – День енергетика України
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 2025, 00:33
В Одесі вже кілька днів майже немає світла
В Одесі через відсутність світла люди перекривали вулиці: влада зробила заяву
18 грудня, 2025, 21:51

Суспільство

У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua