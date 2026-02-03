Головна Країна Події в Україні
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Пишаюся, що Україна має таких людей

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами «За мужність» сержанта 93-ї ОМБр Владислава Рожковського та воєнного кореспондента «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра. Державні нагороди присвоєно за героїзм, виявлений під час порятунку людей після російських обстрілів минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав на позивний Омар рятував людей після російської терористичної атаки ударними дронами по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня. Владислав був одним із більш ніж 200 пасажирів потяга. Одразу після обстрілу почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував», – зазначив Зеленський.

Президент також відзначив воєнкора Мар’яна Кушніра.

«Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Мар'ян Кушнір зміг урятувати чотирирічну дитину з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині», - розповів Зеленський.

Володимир Зеленський подякував нагородженим за небайдужість, яка рятує життя.

«Пишаюся, що Україна має таких людей. Дякую за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу. Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога. Дякую», – наголосив президент.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» нагородила українського захисника, який допоміг евакуювати пасажирів після атаки БпЛА на пасажирський потяг на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Під час робочої поїздки на схід України голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський відвідав Краматорськ, де особисто подякував захиснику Владу Омару за мужність і допомогу пасажирам під час надзвичайної ситуації.

До слова, воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки у Білогородці на Київщині після атаки ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН.

За словами журналіста, вибух стався близько другої години ночі. Схопивши тактичний рюкзак, який завжди тримає напоготові, Кушнір кинувся на допомогу сусідам. У задимленому помешканні він побачив відчинені двері однієї з квартир, де на ліжку плакала чотирирічна дитина, загорнута в ковдру.

