Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів

Трамп переклав відповідальність за протести на місцеву владу

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив Імміграційній та митній службі США (ICE), а також Прикордонному патрулю діяти максимально жорстко у разі загроз федеральній власності на тлі масових протестів у країні. Про це він повідомив у соціальній мережі, пише «Главком».

За словами Трампа, федеральна влада не втручатиметься у справи міст, зокрема тих, якими керують демократи, якщо місцева влада сама не звернеться по допомогу. Водночас президент наголосив, що захист федеральних будівель, судів, парків та іншої урядової власності є безумовним пріоритетом.

«Прошу звернути увагу, що я доручив ICE та/або Прикордонному патрулю діяти дуже жорстко під час захисту федеральної урядової власності. Ніхто не плюватиме в обличчя нашим офіцерам, ніхто не битиме ногами фари наших автомобілі, ніхто не кидатиме каміння чи цеглу в наш транспорт або в наших воїнів-патріотів. Якщо це станеться, ці люди зазнають рівнозначних або ще серйозніших наслідків», – написав Трамп.

Президент також переклав основну відповідальність за безпеку на місцеву та штатну владу, заявивши, що саме вони зобов’язані першими реагувати на протести й заворушення. Федеральні сили, за його словами, залучатимуться лише як резерв, але негайно, якщо місцева влада визнає, що не контролює ситуацію.

Окремо Трамп згадав інцидент у місті Юджин, штат Орегон, де, за його твердженням, протестувальники проникли до федеральної будівлі, пошкодили її та залякували працівників, а місцева поліція не втрутилася. «Ми більше такого не допустимо», – підкреслив він.

«Тож усім місцевим органам влади, губернаторам і мерам, які висловлюють невдоволення: дайте знати, коли будете готові, і ми будемо поруч – але перед цим ви маєте сказати слово «Будь ласка». Пам’ятайте, я найрішучішими словами попереджав: Будьте обережні – ICE, Прикордонний патруль або, за потреби, наші військові діятимуть надзвичайно жорстко й рішуче, захищаючи федеральну власність. Ми не дозволимо, щоб наші суди, федеральні будівлі чи будь-що інше під нашим захистом зазнали шкоди в будь-якій формі», – додав він.

Завершуючи звернення, Трамп заявив, що був обраний завдяки політиці «закону і порядку», жорсткого прикордонного контролю та національної безпеки, і пообіцяв діяти відповідно до цього курсу.

