Президент присвоїв звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент присвоїв звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони
До четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами та присвоїв військові звання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Посмертно званням Герой України відзначено п`ять військових

Сьогодні, 25 лютого, президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони. Глава держави також нагородив захисників орденами й медалями та присвоїв військові звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Посмертно званням Герой України відзначені:

  • Сержант Олег Гаврилуца. Торік здійснив понад 15 піших виходів небезпечним для життя маршрутом завдовжки 8 км на Покровському напрямку, доставляючи на собі понад 30 кг боєприпасів і провізії, а також евакуйовував поранених побратимів. Особисто ліквідував понад 50 окупантів і знищив більш ніж 20 одиниць техніки. Надав допомогу важкопораненому побратиму й під час пішої евакуації захопив у полон російського розвідника. Олег Гаврилуца загинув 5 липня 2025 року від атаки ворожого FPV-дрона.
  • Молодший лейтенант Дмитро Демченко. У квітні торік під час зачистки позицій у районі Удачного на Донеччині одним із перших зайшов на ворожі об’єкти й особисто ліквідував понад 30 окупантів і знищив кулеметні розрахунки, що дало змогу закріпитися спецпризначенцям. Пізніше виніс на собі важкопораненого воїна, на шляху ліквідувавши окупанта, і повернувся на передову з боєкомплектом. Дмитро Демченко загинув 12 травня 2025 року, прикривши побратима від вибуху міни.
  • Молодший сержант Андрій Лукашков. Як командир групи виконував завдання на лівобережжі Херсонщини. Неодноразово виявляв і ліквідовував ворожі ДРГ, зокрема взяв у полон окупанта, здобувши важливі дані про вогневі точки ворога. Влаштовував мінні пастки для ворожої техніки, підбивав вантажівки з боєкомплектом та особисто знищив десятки окупантів. У червні торік прикрив евакуацію поранених побратимів на небезпечній ділянці. Андрій Лукашков загинув від вибуху ворожого дрона в серпні 2025 року.
  • Солдат Валентин Нараєвський. Виконував бойові завдання із захисту Бахмута та Авдіївки. В лютому 2024 року тримав оборону в оточенні в районі Авдіївського коксохімічного заводу, де ворог використовував хімічні речовини. Особисто ліквідував близько відділення піхоти та врятував життя поранених побратимів. Торік здобув цінні документи й засоби зв’язку для СБУ. Валентин Нараєвський загинув у березні 2025 року під час відбиття російського наступу.
  • Капітан Владислав Сенюк. Викривав агентурні мережі ворога та брав участь у затриманні колаборантів, виконував завдання під час Курської операції. Під його керівництвом торік знищили шість танків, близько 20 артилерійських систем, понад 50 одиниць техніки, засоби РЕБ та ліквідували більш ніж 230 окупантів. Владислав Сенюк загинув 25 вересня 2025 року від атаки російського дрона-камікадзе.

Присвоєння звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

  • Старший сержант Владислав Замура. Брав участь у захисті Бахмута, Кліщіївки та Часового Яру. З лютого 2025 року став оператором бомбера Vampire, виконавши понад 2,6 тис. бойових вильотів: він ліквідував більш ніж 500 окупантів, знищив 13 артсистем і підірвав 12 складів із боєкомплектом і пальним. Також здійснив 400 вильотів для логістичного забезпечення передових позицій.
  • Молодший лейтенант Андрій Іщенко. У вересні торік організував мінування на Харківщині, що дало змогу зірвати масований ворожий штурм. Пізніше організував евакуацію цивільного населення, провів приховане виведення техніки без втрат та влаштував засідку, завдяки якій захопив вантажівку з боєприпасами та взяв у полон двох окупантів. Загалом під його командуванням було ліквідовано близько 200 окупантів, знищено значну кількість важкої техніки та понад 5 тонн боєприпасів ворога.
  • Полковник Олексій Хільченко. Бере участь у боях на Донеччині з лютого 2025 року, зокрема під щільним вогнем евакуйовував поранених і повертався на передову. Загалом за дев'ять місяців безперервних боїв Олексій Хільченко особисто ліквідував близько взводу живої сили ворога та чотири одиниці бронетехніки, а також урятував життя побратимів.

Також Президент підписав укази про присвоєння військових звань і нагородження українських воїнів відзнакою «Хрест бойових заслуг», орденами «За заслуги», Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями. Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначений міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. 

Теги: державні нагороди Володимир Зеленський військові

