«Не вірте в кінець війни!» Військовий, що отримав Героя України, дав пораду цивільним

Любомир Мікало: «Я розумію, що всі змучилися від війни, але…»

Перемовини щодо миру в Україні не свідчать про наближення завершення війни. Тож українцям не варто розслаблятися. Таку пораду українському народу дав військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Любомир Мікало. Про це захисник висловився в інтерв’ю «Главкому».

На думку Любомира Мікало, наразі Україні не на шляху до завершення війни. Любомир Мікало навпаки закликає українців згуртуватися та продемонструвати єдність, як на початку повномасштабного вторгнення. «Тоді ми могли перебороти і перемолоти все. Чомусь зараз люди вже інакше ставляться до цієї війни. Я розумію, що всі змучилися, але ми не маємо на це права», – вважає Любомир Мікало.

Захисник пояснює, що військові щодня потребують підтримки та допомоги. Любомир Мікало також заявив, що Росія не збирається припиняти військові дії проти України. «У 103-й бригаді, де я воюю, на жаль, є безповоротні й санітарні втрати, так само як і в інших підрозділах. Нам не вистачає людей. Я вже майже чотири роки воюю… Тому прохання до цивільних не чекати, доки мобілізують. Люди повинні зрозуміти, що війна стосується кожного українця. Якщо вона не постукала до вас у двері, це не означає, що ви від неї захищені. Бачимо всі, що ворог не зупиняється і навіть не думає припиняти військові дії», – переконує захисник.

Тому Любомир Мікало закликає до допомоги війську. Будь-яка поміч необхідна, як волонтерство, так і нові люди в лавах ЗСУ. «Тому що ми трошечки закінчуємося. Тому хто має бажання, можливість і хоче допомогти чимось Збройним силам – будь ласка, вставайте в наші ряди. Хто може волонтерити – допомагайте чим можете, бо ця війна сама по собі не закінчиться», – закликає військовий.

6 грудня 2025 року Любомир Мікало нагороджений званням Героя України. Військовий пробув 42 доби в оточенні на Сумщині без жодної можливості вийти на зв’язок із рідними. На передовій Герой України самостійно ліквідував близько 30 росіян.

6 грудня 2025 року Любомир Мікало нагороджений званням Героя України фото з архіву Любомира Мікала

В інтерв’ю «Главкому» герой України Любомир Мікало розповів, звідки прийшлося добувати воду, якої на фронті зазвичай критично бракує. За його словами, воду і продукти його групі доставляли за допомогою дронів.