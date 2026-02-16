Головна Світ Політика
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
У США визнають, що Іран, імовірно, відповість на удари, що може спричинити новий виток ескалації
фото: Reuters

У разі ескалації мішенями можуть стати не лише ядерні об’єкти Ірану, а й інші державні та безпекові структури

Американські військові опрацьовують сценарії потенційно тривалих операцій проти Ірану, які можуть тривати тижнями у разі відповідного рішення президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників, пише «Главком».

Повідомляється, що у Вашингтоні розглядають варіанти значно масштабнішого протистояння, ніж попередні удари, які мали обмежений характер. У разі ескалації мішенями можуть стати не лише ядерні об’єкти Ірану, а й інші державні та безпекові структури.

Водночас у США визнають, що Іран, імовірно, відповість на удари, що може спричинити новий виток ескалації та ризик ширшого регіонального конфлікту на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявляв, що віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, але досягти угоди з Тегераном «дуже важко». У Білому домі наголошують, що у президента «є всі варіанти щодо Ірану», а остаточні рішення ухвалюватимуться з огляду на національну безпеку.

Паралельно США посилюють військову присутність у регіоні: Пентагон перекидає додатковий авіаносець, винищувачі, ракетні есмінці та тисячі військових. Це розширює можливості як для ударів, так і для оборони американських сил.

Очікується, що дипломатичні контакти між сторонами можуть відбутися найближчим часом у Женеві за посередництва Оману. Водночас у Тегерані попереджають про готовність завдати ударів у відповідь по американських базах у регіоні у разі атаки.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів.

Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.

