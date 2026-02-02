Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу

Колишня дружина Павла Вишебаби розповіла про зради чоловіка

Український поет та військовослужбовець Павло Вишебаба, весілля якого увійшло в історію, зустрів нове кохання. На цю новину відреагувала його ексдружина Інна Тесленко. Між колишнім подружжям зав’язалася публічна розмова. Про це пише «Главком» із посиланням на дописи Павла Вишебаби та Інни Тесленко.

Військовий Павло Вишебаба заявив у мережі про нові стосунки з Анжелікою Кравець. Водночас його колишня дружина Інна Тесленко відреагувала на цю новину та зокрема нові згадки про неї у ЗМІ.

Разом із цим жінка зробила гучні заяви щодо розлучення та стосунків з ексчоловіком. «На жаль, моє прізвище знову фігурує в ЗМІ в не дуже приємному контексті. Упродовж чотирьох років час від часу я натрапляю на безглузді коментарі про себе та новини про те, що «історія сімʼї Вишебаби закінчилась», «це давно позаду», що не зовсім відповідає дійсності. Розлучення з (Павлом Вишебабою – «Главком») було неочікуваним, надзвичайно болючим та вимушеним для мене. Ніяких спільних рішень, рішення було з одного боку. А потім приходить «вибач, я не знала, що ви ще були одружені». Тоді мені здавалось, що я потрапила в якусь іншу реальність, як у поганих серіалах», – зізналася жінка.

Також Інна Тесленко висловилася про нові стосунки колишнього чоловіка з партнеркою Анжелікою Кравець. «Про Анжеліку я нічого не знала, як і не знала про першу жінку А, яка зʼявилась ДО того, як я повернулась із безпечного місця до України заради чоловіка. А вже було пізно. Упродовж цих років я намагалась підтримати звʼязок, щоб лишитись нормальними людьми. Але сьогодні не вийшло.Ми мали близькі стосунки, допоки я не дізнавалась про нових жінок. Щоразу це приносило біль, бо я відверто казала, що не можу розлюбити. Так, це складно. Так, це моя вина», – поділилася Інна Тесленко.

На зізнання Інни Тесленко відреагував Павло Вишебаба. Чоловік заявив, що йому прикро від коментаря ексдружини. Та водночас військовий вирішив не коментувати версію їхнього розлучення та стосунків із поваги до Інни Тесленко зазначивши, що вона матір його дочки.

«Я розумію, що їй боляче чути, що в мене хтось є. Прикро, що образа виноситься на публіку. Здавалось, ми вже прийняли той факт, що ми не разом і спілкуємось по-дорослому, як люди, що не чужі один одному. Вона мені розповідала про своїх нових чоловіків, а я ділився з нею, що в мене зі спробами знайти стосунки. Тому коли я зрозумів, що з Анжелікою– це серйозно, я подзвонив Інні та розказав про це. Але через два тижні, коли ми оприлюднили з Анжелікою наші стосунки, Інна почала писати прикрості Анжеліці, на мої ж повідомлення і дзвінки перестала відповідати, а потім ось написала – публічно», – написав воїн.

Про свої нові стосунки військовий розповів у соцмережах. За його словами, він познайомився із нової партнеркою у мережі під час відпустки, тож їхня історія почалася з листування. Тоді Вишебаба вирішив поїхати до нової обраниці. «Я походив пару днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї – Анжеліки Кравець. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось», – написав військовий.

Шлюб Вишебаби та Тесленко увійшов в історію фото з відкритих джерел

Військовослужбовець Павло Вишебаба та журналістка Інна Тесленко розлучилися після семи років шлюбу. Про це Вишебаба повідомив у 2022 році. Шлюб Вишебаби та Тесленко увійшов в історію, бо пара стала першою в Україні, хто подав онлайн-заявку до рагсу. Закохані одружилися в Дніпрі у 2015 році. На їхній церемонії був присутній уже тепер експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. У шлюбі в подружжя народилася донька.

До слова, Павло Вишебаба займав посаду прес-секретаря донецької облорганізації партії «Фронт змін», яку очолював Яценюк. Пізніше вона перетворилася в «Народний фронт».