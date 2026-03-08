Головна Країна Суспільство
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
фото: Генштаб ЗСУ

Окрему вдячність він висловив матерям та дружинам військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українських жінок, які стали на захист нашої незалежності. У своєму привітанні він наголосив, що сучасна українська жінка – це невід'ємна частина оборонного фронту, чий внесок у боротьбу з російським агресором є неоціненним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Головнокомандувач підкреслив, що нині українки на власному прикладі спростовують стереотип про те, що захист держави – це виключно чоловіча справа.

«Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. І насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору.

Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа», – привітав Сирський.

Сьогодні у складі Збройних Сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч – безпосередньо військовослужбовиці.

За час повномасштабної війни п'ятеро захисниць були удостоєні найвищого звання – «Герой України» (троє з них, на жаль, посмертно).

 За 12 років збройної агресії РФ проти нашої держави 1705 військовослужбовиць ЗСУ отримали державні нагороди за професіоналізм та мужність у бою.

Олександр Сирський відзначив багатогранність ролі жінок у цей складний час: вони є командирами, розвідницями, медиками, зв’язківцями та волонтерками.

«Сьогодні українська жінка – це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, забезпечують та підтримують», – наголосив головнокомандувач.

Окрему вдячність він висловив матерям та дружинам військовослужбовців, які є надійною підтримкою для своїх близьких, та вшанував пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів.

До слова, президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії. 

Теги: 8 березня Олександр Сирський

Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
