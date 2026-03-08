Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
Окрему вдячність він висловив матерям та дружинам військовослужбовців
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українських жінок, які стали на захист нашої незалежності. У своєму привітанні він наголосив, що сучасна українська жінка – це невід'ємна частина оборонного фронту, чий внесок у боротьбу з російським агресором є неоціненним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.
Головнокомандувач підкреслив, що нині українки на власному прикладі спростовують стереотип про те, що захист держави – це виключно чоловіча справа.
«Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. І насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору.
Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа», – привітав Сирський.
Сьогодні у складі Збройних Сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч – безпосередньо військовослужбовиці.
За час повномасштабної війни п'ятеро захисниць були удостоєні найвищого звання – «Герой України» (троє з них, на жаль, посмертно).
За 12 років збройної агресії РФ проти нашої держави 1705 військовослужбовиць ЗСУ отримали державні нагороди за професіоналізм та мужність у бою.
Олександр Сирський відзначив багатогранність ролі жінок у цей складний час: вони є командирами, розвідницями, медиками, зв’язківцями та волонтерками.
«Сьогодні українська жінка – це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, забезпечують та підтримують», – наголосив головнокомандувач.
Окрему вдячність він висловив матерям та дружинам військовослужбовців, які є надійною підтримкою для своїх близьких, та вшанував пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів.
До слова, президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії.
