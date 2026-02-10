Сирський назвав один із ключових результатів корпусної реформи

Генерал наголосив, що у Силах оборони триває другий етап корпусної реформи

Головком наголосив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу

Зростання втрат російських військ є одним із результатів корпусної реформи в Збройних силах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



«Попри складну обстановку на фронті, у Силах оборони України тривають реформи, зокрема корпусна. Корпуси створені та набули визначених спроможностей», – каже він.

Генерал наголосив, що зараз триває другий етап корпусної реформи, зокрема:

відбувається передислокація бригад безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;

відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;

в окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки;

завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;

посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати.

Сирський зазначив, що в процесі формування корпусів переміщено понад 36 тис. військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту. «Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами. Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання», – додав головком.

Нагадаємо, загальні втрати російських окупантів у січні становили 31,7 тис. осіб. Це на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу. Як повідомив генерал, за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тис. осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.