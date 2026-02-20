Головна Країна Суспільство
Ярош звернувся до українців після скандального інтерв'ю Залужного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дмитро Ярош закликав українців до єдності
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Ярош: Не піддаймося спокусі перегризти один одному горлянку!

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош звернувся до українців із закликом про необхідність збереження єдності в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Я поважаю генерала Валерія Залужного і його команду старших офіцерів і генералів, які, у тих обставинах, що існували, коли він був головкомом, зробили все можливе і героїчне для протидії ворогу. Я поважаю генерала Олександра Сирського та тих, хто є в його команді за те, що вони робили і роблять, ведучи, у надзвичайно складних умовах, бойові дії проти агресора. Я поважаю генерала Малюка, який проявив себе якнайкраще, у боротьбі з підступним та могутнім ворогом, перебуваючи на посаді голови СБУ», – написав командувач Української добровольчої армії.

Ярош звернувся до українців після скандального інтерв'ю Залужного фото 1

Дмитро Ярош також додав: «Я поважаю генералів Хмару і Поклада, та всіх генералів, офіцерів та бійців СБУ, які творили і творять чуда, знищуючи орків. Я поважаю генерала Кирила Буданова з його генералами, офіцерами, солдатами і сержантами ГУР МО, які йдуть на прю з ворогом, скрізь де він є. Я поважаю генерала Білецького, полковника Прокопенка і всіх, хто з добровольчих лав, у боротьбі не на життя, а на смерть, ведуть за собою лави українських Воїнів. Я поважаю пʼятого президента України Петра Порошенка і його команду, яка не здала нас, Українців, пацакам (а мала таку можливість). Так. Я поважаю і верховного головнокомандувача Збройних Сил України своєї держави Володимира Зеленського».

Водночас Ярош наголосив, що всі кого він перелічив, далеко не ідеальні. Однак він закликав українців до єдності.

«Не піддаймося спокусі перегризти один одному горлянку! Втримаємося – переможемо! Будемо жерти один одного – програємо. Поважаймо один одного і кожен себе! Не перетворюймося на бидло! Борімося за наше майбуття і за тих, хто вже не з нами!», – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше заговорив про свої стосунки із президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв'ю для Associated Press він розкрив деталі стратегічних розбіжностей, які почалися ще у 2022 році.

Також Залужний розповів, чому план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів.

Теги: Дмитро Ярош Валерій Залужний Володимир Зеленський Петро Порошенко Олександр Сирський Василь Малюк Євген Хмара СБУ Кирило Буданов

