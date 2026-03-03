Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу
Парламент пропонує святкувати День української жінки в день народження Лесі Українки
фото: radiotrek.rv.ua

Рада пояснила, навіщо замінювати 8 березня на нове свято

В Україні хочуть замінити традиційне міжнародне свято 8 березня на День української жінки. Таку пропозицію оприлюднили депутати у постанові №15052. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Як йдеться у пояснювальній записці до запропонованого Радою законопроєкту, 8 березня встановив московський режим. «Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий «Міжнародний жіночий день», встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року», – йдеться у пояснювальній записці.

Тому депутати пропонують відзначати «День української жінки» в день народження української письменниці Лесі Українки – 25 лютого.

Рада пропонує запровадити День української жінки замість 8 березня
Рада пропонує запровадити День української жінки замість 8 березня
фото: скриншот itd.rada.gov.ua

Рада пояснює, що встановлення нового свята спрямоване на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі, а також на очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат. Ініціаторами проєкту зазначені депутати Савчук Оксана Василівна та Тістик Ростислав Ярославович.

Нагадаємо, Рада розглядала можливість законних шлюбів з 14 років. У новому законопроєкті Ради йшлося про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини.  Однак згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що із законопроєкту Верховної Ради було вилучено пропозицію про надання права на шлюб 14-річній особі через вагітність, чи народження дитини.

Читайте також:

Теги: 8 березня Верховна Рада свято законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
9 лютого, 22:00
Якщо батьки відмовляються вивозити дітей після рішення влади, то евакуацію здійснюватиме Національна поліція України
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
10 лютого, 23:46
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
12 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
16 лютого, 22:00
У 2019 році майбутня депутатка невдало балотувалась до Ради девʼятого скликання від «Слуги народи»
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою
18 лютого, 16:32
У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ
Ще один нардеп втратить мандат
11 лютого, 08:16
У 2026 році виплати нардепам на виконання депутатських повноважень зросли втричі
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
12 лютого, 14:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00
Закон передбачає виплати за шкоду здоров’ю, отриману внаслідок агресії РФ, працівникам енергетичної та іншої критичної інфраструктури
Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ
25 лютого, 12:36

Суспільство

Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу
Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу
Клопотенко співпрацюватиме із ЗСУ: подробиці від Міноборони
Клопотенко співпрацюватиме із ЗСУ: подробиці від Міноборони
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Частина Львова залишилася без води
Частина Львова залишилася без води
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua