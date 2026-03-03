Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу

Рада пояснила, навіщо замінювати 8 березня на нове свято

В Україні хочуть замінити традиційне міжнародне свято 8 березня на День української жінки. Таку пропозицію оприлюднили депутати у постанові №15052. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Як йдеться у пояснювальній записці до запропонованого Радою законопроєкту, 8 березня встановив московський режим. «Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий «Міжнародний жіночий день», встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року», – йдеться у пояснювальній записці.

Тому депутати пропонують відзначати «День української жінки» в день народження української письменниці Лесі Українки – 25 лютого.

Рада пропонує запровадити День української жінки замість 8 березня фото: скриншот itd.rada.gov.ua

Рада пояснює, що встановлення нового свята спрямоване на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі, а також на очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат. Ініціаторами проєкту зазначені депутати Савчук Оксана Василівна та Тістик Ростислав Ярославович.

