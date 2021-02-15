Скандал через тістечко: працівниця кафе заявила, що Дніпро – «російське» місто

Співробітниця кафе у Дніпрі відмовилася обслуговувати відвідувачку українською

У кафе Дніпра працівниця відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою, тим самим порушивши закон. Продавчиня сказала, що не розуміє мову, а Дніпро «російське» місто.

Про це в соцмережі повідомила дніпрянка Ганна Счасна-Гарус і виклала відповідне відео.

«У кафе Дніпра запитала: «є до кави «тістечко»? «У відповідь почула: «нічого не розумію, що таке «тістечко». Я буду краще вчити французьку. Дніпро російське місто було завжди». Шукаю господиню цього кафе. Хочу її запитати: «чиє місто Дніпро?!», – написала Анна.

За словами жінки, вона звернулася з цього приводу до Уповноваженого із захисту державної мови.

Раніше мовний омбудсмен назвав регіони, які лідирують за кількістю скарг.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 цього закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб’єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).