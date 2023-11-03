«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи

Голова німецької гуманітарної організації прокоментував нові правила завезення гуманітарки, які запроваджує Україна

У Європі залишилося небагато донорів, які досі у змозі чи у настрої допомагати Україні у подальшому. Причиною цьому стала постанова №953, зокрема вона створює додаткові проблеми пов'язані з бюрократією. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох».

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Як зазначив голова німецької гуманітарної організації Oranta Helps e.V. Євген Пущик, якщо влада заважатиме волонтерам виконувати свою роботу «недоопрацьованими законами», то вони «почнуть допомагати Ізраїлю, Гані, Сомалі».

«В Україні дійсно розвелося багато не дуже чесних волонтерів, але у постанові є чимало бюрократичних недоліків. Наприклад, якщо з тієї чи іншої причини виникнуть якісь питання на кордоні, і вантажівка застрягне на кілька днів чи тиждень, поки все вирішиться, за кожен день ми, замовники транспорту, повинні будемо сплачувати перевізнику неустойку», – каже волонтер.

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Пущик вважає, що звітність повинна бути, проте волонтери та фонди-партнери не впевненні, що готові готувати такі звіти.

«Наскільки я зрозумів із цього закону, треба буде на кордоні розділяти вантаж за певними категоріями. Наприклад, якщо ми готуємо гуманітарний вантаж, ми намагаємося дуже раціонально використовувати місце у вантажівці і пакувати європалету 80х1.2х2.2. Бо вантажівка з Німеччини до України (Києва) коштує близько 3,5 тис. євро. І правильне пакування елементарно економить гроші. Але не завжди вдається у палеті спакувати допомогу однієї категорії, бо, наприклад, консерви та цукор – важкі, а дитячі речі та каремати – легкі. У нас вже була ситуація на кордоні, коли водії змушені були перевертати все, що везли, і доводити, що там нічого зайвого нема. На це витрачається багато часу – у нас тоді пішло два-три дні», – каже чоловік.

Як розповіла голова правління благодійного фонду «Підтримай армію України» Ганна Сандалова, певні проблеми з доставкою волонтерської допомоги до адресатів справді існують. Зокрема, це стосується автівок, які благодійники передають на фронт.

«Із завезенням автівок для військових відбувається хаос: у підрозділах беруться гарантійні листи, а потім ці машини до адресатів не доїжджають. Ймовірно, алгоритм, що має вступити у силу 1 грудня, таку проблему б вирішив. Але з того попереднього опису процедури, що я бачила, волосся дибки стає. Я не знаю, як реалізувати весь цей процес з цифровими підписами, погодженнями, звітністю... Такі вимоги передбачають наявність бухгалтера, а багато волонтерських організацій не мають можливості тримати у штаті фахівців, які би могли всі ці процеси забезпечувати. Особливо якщо йдеться про допомогу фізичним особам у прифронтовій зоні, або про тактичну медицину, яку перенаправляють медикам напряму», – каже Сандалова.

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Волонтерка каже, через непрозорість системи шанси оперативно отримати допомогу з-за кордону лише зменшуються.

«Пропонується вносити у реєстр повний перелік гуманітарної допомоги, але у реальності це так не працює. Вантажі формуються оперативно, потреби у військових частин так само швидко змінюються. Ми і так зараз всю допомогу для військових передаємо за актами, і ці паперові акти їздять окремо або разом з обладнанням, але це базується на довірі між волонтером та військовим. На мій погляд, ця система знизить ефективність і швидкість доставки потрібних речей на фронт у рази, а більшість волонтерських організацій просто згорнуть свою роботу», – наголошує жінка.

Зазначимо, у благодійних організацій є низка претензій до постанови №953, яку вони просять, принаймні, відтермінувати у часі. Найбільш емоційні оцінки полягають у тому, що військові можуть просто не дожити до отримання необхідного вантажу, який може затриматися у дорозі через надто формалізовані процедури. На думку волонтерів, урядові бюрократи не дуже розуміють специфіку їхньої діяльності у воєнний час, коли багато базується на особистих контактах і необхідні потреби закриваються у режимі «зараз на зараз». Постає питання і про адекватність запровадження нових правил перед початком важкої для фронту і тилу зими. А працювати за ними треба буде вже за місяць.

Основні претензії до скандальної постанови:

замало часу для завезення вантажу після подання декларації (30 днів);

вимоги надати точну номенклатуру товарів у контейнері, хоча вона може змінюватися дорогою до українського кордону;

обмеженість у часі подачі звітів – за відсутності зв’язку та блекаутів подати їх вчасно не завжди буде можливим;

необхідність виділити для формування звітності бухгалтерів та юристів, чого не можуть собі дозволити маленькі фонди і волонтери-фізособи, яким пропонують об’єднатися у громадські організації;

необхідність дублювання звітів;

складнощі, що створюються для закордонних фондів, які працюють напряму з набувачами допомоги.

Вже з 1 грудня цього року держава хоче змінити правила ввезення гуманітарної допомоги. Благодійники б’ють на сполох і лякають страшними наслідками – аж до повної зупинки такої необхідної фронту волонтерської підтримки. Військові підтверджують: допомога дронами, тепловізорами, медикаментами, автівками є для них критично важливою. Тому є вагомі аргументи для жорсткої дискусії з урядом щодо запланованих нововведень. У безперервному потоці гуманітарки зацікавлені не лише військові, а й цивільні, особливо з прифронтових районів, або внутрішньо переміщені особи, які потребують харчів, одягу, предметів гігієни від закордонних донорів, кількість яких зменшується.

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Галас здійнявся навколо постанови Кабінету міністрів №953 від 5 вересня «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», яка істотно змінює нинішню процедуру оформлення гуманітарки. Петиція з вимогою відтермінувати вступ у дію постанови миттєво зібрала на урядовому сайті необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Благодійні організації впевнені, що нові правила «не можуть бути виконані у реаліях сьогодення».

Соцмережі заполонили гнівні дописи волонтерів, які пояснювали, наскільки чиновники відірвані від реалій і чому такі різкі рішення можуть поставити хрест на волонтерському русі. Міністерство соціальної політики, яке є ініціатором змін, проводить зустрічі з волонтерами та представниками благодійних фондів, де намагається розвіяти їхні страхи, але поки це не дуже виходить.

Як Мінсоцполітики пропонує ввозити гуманітарку

Всі отримувачі-юрособи мають бути внесені у Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, їхня авторизація в автоматичний системі відбуватиметься за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). За задумом Мінсоцполітики, процес авторизації займатиме мінімум часу: достатньо буде вставити флешку у комп’ютер – і всі офіційні дані про отримувача миттєво будуть підтягуватися.

Мінсоцполітики покроково розписало процес ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня фото: Мінсоцполітики

А от далі – нібито суцільні зручності. Митну декларацію про кожен вантаж можна буде скласти, не вписуючи вручну всі категорії товарів, що містяться у вантажі, а просто обираючи їх з уже заданих у програмі. Окрім виду гуманітарного вантажу, декларація має містити всі дані про отримувача допомоги, відомості про донора, водія та його транспортний засіб. При цьому скасовується необхідність попередньої подачі гарантійних листів для товарів подвійного призначення від набувачів допомоги. Це має спростити отримання продукції для військових – тепловізорів, радіостанцій, біноклів, приладів нічного бачення тощо.

Після оформлення декларації їй надається унікальний номер, а саму декларацію, як запевняє Мінсоцполітики, можна відкликати та змінити до того, як вантаж перетнув кордон. Водій при ввезенні просто вказує номер декларації, яку склав отримувач. Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення.

Після того, як вантаж опиниться на українській території, благодійний фонд до 15 числа наступного місяця має прозвітувати про долю цієї допомоги: яка її частина була розподілена серед конкретних набувачів, а яка може досі вкриватися пилом на складах чи взагалі бути непридатною для використання. Такий звіт формуватиметься на основі вже існуючої електронної декларації.

Отримувачі гуманітарної допомоги тепер повинні будуть складати звіт щодо її використання фото: Мінсоцполітики

У разі, якщо звіт не поданий протягом 90 днів з моменту митного оформлення допомоги, вона вважається використаною не за цільовим призначенням. Після настання часу «Х» на отримувача чекають санкції: він втрачає свій статус і може податися на повторну реєстрацію в Єдиному реєстрі не раніше, ніж за пів року. Ці строки ще дискутуються.

Чому влада хоче змінити порядок ввезення гумдопомоги

Мінсоцполітики стверджує, що нові правила убезпечать благодійників та волонтерів від можливих претензій з боку правоохоронних органів. Бо нинішній «суспільний консенсус» не може тривати вічно.

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Наприклад, фізичні особи, за нинішнім законодавством, не можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги. Ситуація, коли волонтери-одинаки, зокрема й іноземні, щось привозять для військових під виглядом гуманітарки, перебуває поза межами правового поля. Власне, нова постанова теж не легалізує благодійників-фізосіб, тому у Мінсоці їм радять створювати громадські організації. Також зараз розглядається варіант зробити нульове розмитнення авто для потреб військових, таким чином взагалі вивівши цей товар з гуманітарної допомоги. І фізособи після цього зможуть завозити автівки без мита, не оформлюючись як благодійний фонд.

Великі благодійні фонди також можуть постраждати через нинішній хаос. Їхнім іменем часто підписуються «ліві» декларації, за якими товар завозиться в країну і далі зникає. Нова цифрова система має цю проблему вирішити.

Окрема історія – міжнародна гуманітарна допомога, яка спрямовується конкретно на місцеві військові адміністрації та інші бюджетні установи. Непоодинокими є випадки, коли гуманітарка просто накопичувалася та псувалася на складах, не потрапляючи до тих, хто її потребує. Були й проблеми зі звітністю, які у подальшому впливають на масштаби допомоги. Про скандальні історії зі зникненням гуманітарки, коли за її розподіл бралося місцеве керівництво, детально писав «Главком».

Тож для бюджетних установ буде прописана додаткова поетапна звітність з інвентаризаційним описом, яка посилить контроль за отриманою гумдопомогою. Якщо цей опис буде публічним, громадськість зможе пред’являти тим же обладміністраціям претензії щодо «маринування» тих чи інших цінностей на складах.

Окремий порядок звітування про отриману гумдопомогу очікує на бюджетні організації. Їм треба буде надавати окремий інвентаризаційний опис фото: Мінсоцполітики

В уряді наголошують, що нинішня форма декларації та порядок її подачі постановою №953 не змінюються, додається лише можливість її заповнення онлайн. Але форма звіту буде визначатися іншою постановою, яка наразі готується. Обіцяють, що там не буде детальної інформації про набувачів допомоги, бо ці дані іноді просто неможливо зібрати на лінії розмежування чи у прифронтових селах. Достатньо буде вказати дати роздачі, приблизну локацію і кількість розданого. Але поки остаточного варіанту форми ніхто не бачив.