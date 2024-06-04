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Скандальна постанова уряду про мобілізацію. Нардеп попередив прем'єра про наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандальна постанова уряду про мобілізацію. Нардеп попередив прем'єра про наслідки
Народний депутат: Уряд безпідставно розширив дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами
фото з відкритих джерел

Ігор Фріс: «Урядова постанова № 560 «начинена» чималою кількістю правових нестиковок із мобілізаційним законом»

Народний депутат Ігор Фріс б'є на сполох щодо урядової постанови № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних. Він попереджає Кабінет міністрів про те, що постанова може призвести до колапсу з мобілізацією. Про це детально йдеться у матеріалі «Главкома».

Через чималу кількість правових нестиковок із мобілізаційним законом та зростаюче суспільне обурення, нардеп звернувся з відповідним зверненням до прем’єра, якому просить негайно втрутитися у ситуацію. Обранець наголошує, що постанова може призвести до колапсу з мобілізацією.

Проте очільник Кабміну Денис Шмигаль скерував звернення до Міністерства оборони. Політик впевнений, що розробником скандальної урядової постанови №560 є саме Міноборони.

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Зважаючи на чисельну кількість проблем із постановою, нардеп Фріс не відкидає, що дія документу може бути зупинена за рішенням суду. Над цим питанням, припускає політик, уже працюють адвокати.

«Уряд вийшов за межі правового поля, закидавши військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку та бронювання, непотрібними паперовими довідками. Імовірно, що це робиться для збільшення мобілізаційного резерву», – підсумував політик. Водночас Фріс додав, що поповнення лав ЗСУ варто проводити цивілізованим шляхом, не порушуючи закони.

Нагадаємо, уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності. На проблему звернув увагу народний депутат України Ігор Фріс.

До слова, велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні.

Читайте також: Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал 
Теги: депутат Міноборони скандал мобілізація Денис Шмигаль

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