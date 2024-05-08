Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Верховний суд ухвалив рішення

Право людини сповідувати свою релігію може бути обмежене в контексті мобілізації

При відмові від служби через релігію, особа має продемонструвати наявність у неї релігійних переконань

Право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби. Однак є критерії, за якими релігійні переконання людини можуть бути підставою не притягати її до відповідальності за ухилення від призову. Про це йдеться в справі Верховного суду.

Зазначається, що суд визнав громадянина винним у тому, що він, будучи військовозобов’язаним ухилився від призову на військову службу. Не маючи права на відстрочку від призову, чоловік відмовився від отримання повістки, мотивуючи відмову тим, що військова служба суперечить його релігійним переконанням.

Суд зазначив, що гарантоване дев'ятою статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби.

Як повідомляється, свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з релігійних міркувань, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань.

Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:

належність до чинних згідно з законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю,

наявність відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб.

У цій справі Верховний Суд узяв до уваги, що засуджений не належить до жодних релігійних організацій і проходив строкову службу у збройних силах, зокрема впродовж п'яти місяців після формування в нього, з його слів, заявлених релігійних переконань.

За таких обставин колегія суддів погодилася з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що засуджений не довів наявності в нього глибокого й непереборного конфлікту між зазначеними переконаннями і військовим обов’язком.

Нагадаємо, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. Після цього він одразу нібито похрестився та став членом релігійної громади «Агапа»