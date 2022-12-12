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Скандальна телеведуча приїхала до окупованого Донецька

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандальна телеведуча приїхала до окупованого Донецька
Наталія Панченко – проросійська журналістка, яку внесено до реєстру держзрадників
Діана Панченко / Telegram

Панченко: «Я на Донеччині. Там, де маю бути. Подробиці – скоро»

Колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька. Про це вона повідомила у своєму Telegram.

«Вісім років я отримувала цілком справедливі повідомлення із запитанням: «Чому ви не приїдете на Донбас?». Я на Донеччині. Там, де маю бути. Подробиці – скоро», – написала Панченко.

Діана Панченко – проросійська журналістка і телеведуча телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive. У лютому 2021 року, після запровадження санкцій проти каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна», перейшла на телеканал «Перший незалежний» медіахолдингу Віктора Медведчука. 

Нагадаємо, у квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.

18 лютого 2021 року колишні працівники санкційних каналів ZIK, «112 Україна» та NewsOne, зокрема і Діана Панченко, створили супутниковий телеканал «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм медіа»).

Власником ТОВ «Тайм медіа» зі 100% часткою зазначено ТОВ «Медіахолдинг «Новини». За інформацією ліцензіата, цією компанією володіють одразу 99 фізичних осіб, кожній з яких належить по 1%. Водночас 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним з 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником. 

Пізніше стало відомо, що 60% акцій телеканалу «Перший незалежний» придбав народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич.

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Теги: росія окупанти пропаганда війна Донецьк

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