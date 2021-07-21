Скандальна викладачка Більченко, яка підтримує Росію, вирушила до психлікарні

Коментарі під дописом Більченко не менш феєричні, ніж сама пані Євгенія

Жінка розчарувалася, що в психлікарні її визнали здоровою та порадили звернутися до онколога та ендокринолога

Нещодавно одіозна викладачка Євгенія Більченко, яку нарешті вигнали з НПУ ім. М.П. Драгоманова, розповіла про низку проблем у житті, пов’язаних зі здоров’ям. Про це жінка написала у Facebook, попросивши фінансової допомоги у небайдужих громадян.

«Я більше з університетом не пов'язана, на фрілансі довго не протягну. Загалом, я злягла. Ми думали: нервове. Алексе Реймерс, спасибі за психіатра. Мені довелося консультуватися на Фрунзе, 103, вимолювати собі щось типу антидепресанту або гідазепаму», – написала пані Євгенія.

Вона поскаржилася, що, на жаль, у психлікарні її визнали здоровою та порадили звернутися до онколога та ендокринолога. «Мені дали дуже легкий антидепресант в мишачих дозах і ще раз нагадали про тіло», – уточнила Більченко.

Жінка нарікає на хворе горло та температуру й переживає, що її можуть убити.

«Допомога ваша мені потрібна. Я думаю, що обстеження буде довгим. Від щитоподібної залози до крові і всього іншого. Знову сплив зимовий діагноз «хронічний сепсис», говорили про лонг-ковід та проблеми з раком. Все це було дуже нелегко. Я можу надсилати тепер вам будь-які свої роботи, поки у мене є сили тиснути на кнопки», – резюмувала педагогиня.

Коментарі під дописом Більченко не менш феєричні, ніж сама пані Євгенія.

Дехто пропонував ексвикладачці спробувати свої сили як педагога у вишах «ЛНР» та «ДНР» або взагалі виїхати до Росії. Інші радили звернутися за порадою до київських ветеринарів. Співчутливі дописувачі почали просили постраждалу: «Ви лишень дихайте, будь ласка». А дехто давав дієві практичні поради, а саме йти на базар. «Сезон зараз. Можна подавати огірки. Можна без знання державної мови. Продавці з Бангладеш справляються».

Додамо, що вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.

Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.