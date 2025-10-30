Скільки чоловіків віком 18-22 роки виїхали закордон за два місяці: дані The Telegraph

Внаслідок послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років майже 100 тис. молодих українців покинули країну за останні два місяці

Внаслідок послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років майже 100 тис. молодих українців покинули країну за останні два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними польської прикордонної служби, від серпня, коли було ослаблено обмеження, кордон перетнули 99 тис. українських чоловіків.

Як відомо, українським чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати з країни, навіть якщо вони не були мобілізовані до армії. Однак, як нагадує The Telegraph, від серпня поточного року Володимир Зеленський ухвалив нове правило, що дозволяє чоловікам до 23 років виїжджати за кордон.

The Telegraph підкреслює, що хоча цей крок мав на меті заохотити більше українців повернутися додому й добровільно приєднатися до армії, він також сприяв масовому виїзду молоді до Європи. Це викликало хвилю критики серед європейських лідерів, які занепокоєні зростанням міграційного потоку, зокрема в Німеччині та Польщі.

За інформацією польських прикордонників, до введення змін у законодавстві (з січня до серпня 2025 року) Польщу перетнули близько 45 300 чоловіків віком від 18 до 22 років. Але після змін у серпні це число зросло більше ніж удвічі – до 98 500 осіб, що становить приблизно 1600 осіб на день.

Німеччина також спостерігає різке зростання кількості українських чоловіків, які приїжджають до країни. Якщо на початку вересня щотижневе надходження складало близько 19 осіб, то до середини місяця це число зросло до понад 1000, а до жовтня коливалося від 1400 до 1800 осіб на тиждень, повідомляє BR24.

Речник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» вже висловив стурбованість з приводу цього тренду, наголошуючи на необхідності припинити виплати допомоги українцям: «Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українці проводили час у Німеччині, замість того, щоб захищати свою країну».

Зазначимо, 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі держави під час воєнного стану. Президент Володимир Зеленський, пояснив: цей крок спрямований на те, аби молодь все ж таки завершувала навчання в Україні. За його словами, діти, які закінчують школу і університет вдома, мають значно більше шансів повернутися, ніж ті, хто здобуває освіту за кордоном.

Водночас серед експертів і роботодавців оцінка цього рішення не така однозначна.