Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми

Дозвіл на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам віком 18-22 років спричинив ситуативний дисбаланс на ринку праці, але стратегічно це правильне рішення влади. Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, коментуючи повідомлення підприємців про звільнення та виїзд частини молодих працівників, інформує «Главком».

Веніславський підтвердив, що частина молодих чоловіків скористалася дозволом та виїхала за кордон, що дійсно створює ситуативні дисбаланси на ринку праці. За його словами, поки складно назвати релевантні цифри, оскільки багато людей скористалися можливістю навчання за кордоном. В цілому негативного впливу на економіку не буде, вважає народний депутат.

Член оборонного комітету підкреслив, що ситуація на ринку має тимчасовий характер, а повну картину можна буде оцінювати через пів року чи рік, коли буде зрозуміло, скільки людей повернулося.

Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси, оскільки мобілізаційний вік починається з 25 років.

«Ніякі мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають. Відтік молодих людей не створює загрози для безпеки й оборони держави», – підкреслив Веніславський, наголосивши, що спрощений виїзд молоді дозволяє здобувати освіту та досвід за кордоном, що в перспективі сприятиме відбудові України після війни.

«Ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, потім повернуться і будуть відновлювати нашу країну. Це правильне рішення, яке свідчить, що Україна навіть під час війни залишається відкритою державою та членом майбутнього ЄС», – зазначив депутат.

Веніславський наголосив, дозвіл виїзду молоді є частиною довгострокової стратегії.

«Загалом, я думаю, що це правильне рішення, яке свідчить про те, що Україна, навіть в умовах ведення війни, вона не перетворюється в якусь закриту державу, вона є повноцінним членом майбутнього Європейського Союзу», – підсумував політик.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану. Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.