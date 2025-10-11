З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи

ЄС починає поетапний запуск цифрової системи в’їзду/виїзду на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Про це нагадує Держприкордонслужба, передає «Главком».

«EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду). Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних», – йдеться у повідомленні.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Мета: прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

«Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок», – наголосила Держприкордонслужба.

Зауважимо, у Європейському Союзі запроваджують нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона замінить штампи у паспортах і передбачає біометричні перевірки для громадян третіх країн, у тому числі України.

Тим, хто відмовиться надавати біометричні дані, відмовлятимуть у в’їзді. Дані збиратимуть у пунктах пропуску – в аеропортах, морських портах та на залізничних станціях, де встановлять спеціальні кабіни для сканування. Збережена інформація буде дійсною протягом трьох років.