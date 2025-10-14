Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
фото: АР

Раджуеліна вилетів з країни на французькому військовому літаку Casa

Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна покинув країну після масових протестів, що охопили столицю Антананаріво. Протести, які розпочалися 25 вересня через соціально-економічні проблеми, переросли у повстання, і армійські підрозділи приєдналися до протестувальників. Лідер опозиції Сітені Рандріанасолоніяко підтвердив, що Раджуеліна покинув Мадагаскар, виїхавши на французькому військовому літаку. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Причини протестів та вимоги молоді

Протести на Мадагаскарі були спровоковані численними проблемами, включаючи брак води та електрики, а також корупцію та погане управління урядом. Молодь, особливо покоління Z, вимагає змін, оскільки рівень життя в країні лишається низьким, а проблеми залишаються без вирішення. Згідно з ООН, з 25 вересня внаслідок зіткнень між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 людини.

Вибір Раджуеліни

Президент, зізнавшись у своєму зверненні до нації, що йому довелося виїхати заради захисту власного життя, заявив, що не дозволить знищити Мадагаскар. Він також підтвердив, що відмовляється піти у відставку. У своєму виступі Раджуеліна виглядав вперто, підкреслюючи, що його країна заслуговує на стабільність.

Роль Франції в еміграції президента

За інформацією військових джерел, Раджуеліна вилетів з країни на французькому військовому літаку Casa, що приземлився на Мадагаскарі. Французьке радіо RFI повідомило, що між президентами Раджуеліною та Макроном була досягнута угода. Однак французький президент, виступаючи на саміті в Єгипті, не зміг підтвердити участь Франції в евакуації президента Мадагаскару.

Нагадаємо, президент Мадагаскару Анрі Раджуеліна оголосив про розпуск уряду після масштабних протестів, що спалахнули через відключення води та електроенергії в країні. 

Протести стали наймасштабнішими за останні роки на острові. Участь взяли переважно молоді люди.

До слова, за останній рік масові протести представників покоління Z або зумерів охопили Марокко, Мадагаскар, Кенію та Монголію, Індонезію, Бангладеш та Непал. Якщо в Європі молодь висловлює своє розчарування, обираючи радикальніших політиків, то в Азії та Африці зумери влаштовують масові демонстрації проти старіючих лідерів, бідності та корупції.

Теги: протест втеча Африка молодь зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість українців цього віку, які в'їхали до Польщі, збільшилася у понад 10 разів порівняно з серпнем
Чи тікають хлопці з України? По слідах одного неоднозначного рішення 
11 жовтня, 19:59
Десятки тисяч людей протестують проти проєкту шахти в Еквадорі
Золота лихоманка чи екологічна катастрофа? У Еквадорі вийшли на протест десятки тисяч людей
17 вересня, 10:33
Зеленський: дозвіл виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 років допоможе зберегти молодь для України
Чоловіків 18-22 років випустили за кордон. Президент пояснив логіку цього рішення
20 вересня, 12:00
Керівники трьох країн кажуть, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості»
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
23 вересня, 12:44
Додон анонсував протести після виборів
Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися. Проросійські сили вже готують протести
28 вересня, 18:58
Все більше молодь використовує відпустку, аби виспатись
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
3 жовтня, 13:35
З Марокко до Індонезії молодь виходить на вулиці на знак протесту проти нерівності та відсутності робочих місць
Зумери масово протестують по всьому світу: пояснення Bloomberg
8 жовтня, 09:20
Додатки для побачень та сучасна культура знайомств стали джерелом розчарування для зумерів
Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках
9 жовтня, 13:58
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
10 жовтня, 14:04

Політика

«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі
«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua