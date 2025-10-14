Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести

Раджуеліна вилетів з країни на французькому військовому літаку Casa

Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна покинув країну після масових протестів, що охопили столицю Антананаріво. Протести, які розпочалися 25 вересня через соціально-економічні проблеми, переросли у повстання, і армійські підрозділи приєдналися до протестувальників. Лідер опозиції Сітені Рандріанасолоніяко підтвердив, що Раджуеліна покинув Мадагаскар, виїхавши на французькому військовому літаку. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Причини протестів та вимоги молоді

Протести на Мадагаскарі були спровоковані численними проблемами, включаючи брак води та електрики, а також корупцію та погане управління урядом. Молодь, особливо покоління Z, вимагає змін, оскільки рівень життя в країні лишається низьким, а проблеми залишаються без вирішення. Згідно з ООН, з 25 вересня внаслідок зіткнень між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 людини.

Вибір Раджуеліни

Президент, зізнавшись у своєму зверненні до нації, що йому довелося виїхати заради захисту власного життя, заявив, що не дозволить знищити Мадагаскар. Він також підтвердив, що відмовляється піти у відставку. У своєму виступі Раджуеліна виглядав вперто, підкреслюючи, що його країна заслуговує на стабільність.

Роль Франції в еміграції президента

За інформацією військових джерел, Раджуеліна вилетів з країни на французькому військовому літаку Casa, що приземлився на Мадагаскарі. Французьке радіо RFI повідомило, що між президентами Раджуеліною та Макроном була досягнута угода. Однак французький президент, виступаючи на саміті в Єгипті, не зміг підтвердити участь Франції в евакуації президента Мадагаскару.

Нагадаємо, президент Мадагаскару Анрі Раджуеліна оголосив про розпуск уряду після масштабних протестів, що спалахнули через відключення води та електроенергії в країні.

Протести стали наймасштабнішими за останні роки на острові. Участь взяли переважно молоді люди.

До слова, за останній рік масові протести представників покоління Z або зумерів охопили Марокко, Мадагаскар, Кенію та Монголію, Індонезію, Бангладеш та Непал. Якщо в Європі молодь висловлює своє розчарування, обираючи радикальніших політиків, то в Азії та Африці зумери влаштовують масові демонстрації проти старіючих лідерів, бідності та корупції.