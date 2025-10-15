Головна Країна Суспільство
Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину
Юрій Козак: У мене немає слів. Викинули назад під шлагбаум до України
колаж: glavcom.ua

Чоловік на кордоні не зміг виїхати з України через недійсні документи

Люди з інвалідністю в Україні стикнулися з новою проблемою на кордоні. На пункті пропуску «Устилуг» Юрія Козака, який має інвалідність, не випустили на лікування закордон через відсутність потрібних документів. Проблема виникла через реформу державного рівня, згідно з якою всі справи інвалідів були передані з Фонду соціального захисту до Пенсійного фонду. Про інцидент на кордоні з Польщею розповів сам Юрій Козак, пише «Главком».

Чоловік повідомив, що під час перевірки документів для перетину кордону йому відмовили у виїзді через недійсні довідки від Пенсійного фонду. За словами Юрія Козака, через затримку та неможливість перетину кордону чоловік втратив гроші, витрачені на квитки на автобус та літак, бронювання готелю та зустріч у закордонній клініці, куди він не зміг прибути вже вдруге.

«Чого так сталося? Відповідно до реформ держави всіх інвалідів передали з фонду соціального захисту до Пенсійного фонду. Звичайно, треба міняти посвідчення, на що Пенсійний фонд надав письмо з електронним підписом керівника, що я є отримувачем соцдопомоги та запевнили, що це достатньо (я один раз так і їздив). Пенсійний фонд запевнив, що посвідчення дійсні до моменту зміни на нові, але прикордонники у цей раз міркували по-іншому. Тож це держава знову надурила, кинула напризволяще з допомогою 2360 грн, та й ту вже затримує як 11 діб. А тут ще таки витрати впусту. Зараз що казати кліниці? У перший раз я не зібрав тієї суми, а в цей раз зовсім не приїхав...То що вона мені відповість?», – написав він. 

Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину фото 1
Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину фото 2
фото: Юрій Козак
Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину фото 3
фото: Юрій Козак

Юрій Козак пояснив, що проблема виникла через реформу державного рівня, згідно з якою всі справи інвалідів були передані з Фонду соціального захисту до Пенсійного фонду.

Із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Зокрема це стосується і державної допомоги  особам з інвалідністю.

Представники Пенсійного фонду у коментарі «Главкому» розповіли, як відбувся перехід: «Згідно з постановою Кабміну, Пенсійний фонд зупинив соцвиплати по 8 липня 2025 року. Далі тим особам, які перебувають на службі у Збройних Силах, було автоматично подовжено відповідні документи. Ті, хто не у лавах ЗСУ – всім зупинили і вони мають пройти перекомісію. Попереднє подовження терміну документів у зв’язку з військовим станом було зупинено у липні, наразі люди мають пройти перекомісію. Якщо у людини немає продовження групи інвалідності, Пенсійному фонду залишається очікувати, коли особа пройде перекомісію і лише тоді буде оформлено нове посвідчення», – зазначили у Пенсійному фонді.    

У Пенсійному фонді підкреслили, що після проходження перекомісії та отримання висновків, особа зможе отримати нове пенсійне посвідчення.

Також у Пенсійному фонді зауважили, що станом на 15 жовтня нових розпоряджень від Кабміну щодо змін діяльності фонду не надходило.

Нагадаємо, у липні Міністерство охорони здоров’я України спільно з правоохоронними органами продовжили перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

За результатами перевірки 445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності  посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків). 

Теги: документи Пенсійний фонд кордон

