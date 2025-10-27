Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Білорусь стверджує, що рішення Литви про закриття кордону нібито зачепило права громадян ЄС та інших держав
Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.
За словами білоруського МЗС, рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю «зачепило права не тільки громадян Білорусі, але й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав». «Це рішення наочно демонструє зневагу Вільнюсом фундаментальними принципами свободи пересування – однією з основоположних цінностей Шенгенського простору і Європейського Союзу загалом», – вказано в повідомленні.
Як зазначають представники зовнішньополітичного відомства Білорусі, рішення Литви має «антинародний характер», адже «звичайні люди стають заручниками політичної кон’юнктури». Своєю чергою Білорусь нібито виступає за нормалізацію діалогу і практичну взаємодію з питань прикордонного контролю.
Тим часом міністр закордонних справ Максим Риженков назвав такі дії Литви «провокацією». «Те, що колись літали ці кулі з контрабандою якихось сигарет, – вони ж все життя літали. Такі контрабандисти є напевно. Але найцікавіше, що нам ніяких нот не надсилали. Самі не можуть розібратися, що там за кулі літали і які, — вони так і не знайшли», – каже він.
Нагадаємо, увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.
До слова, Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда.
