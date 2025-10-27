Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Глава білоруського МЗС назвав дії Литви «провокацією»
фото: адміністрація Лукашенка

Білорусь стверджує, що рішення Литви про закриття кордону нібито зачепило права громадян ЄС та інших держав

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

За словами білоруського МЗС, рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю «зачепило права не тільки громадян Білорусі, але й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав». «Це рішення наочно демонструє зневагу Вільнюсом фундаментальними принципами свободи пересування – однією з основоположних цінностей Шенгенського простору і Європейського Союзу загалом», – вказано в повідомленні.

Як зазначають представники зовнішньополітичного відомства Білорусі, рішення Литви має «антинародний характер», адже «звичайні люди стають заручниками політичної кон’юнктури». Своєю чергою Білорусь нібито виступає за нормалізацію діалогу і практичну взаємодію з питань прикордонного контролю.

Тим часом міністр закордонних справ Максим Риженков назвав такі дії Литви «провокацією». «Те, що колись літали ці кулі з контрабандою якихось сигарет, – вони ж все життя літали. Такі контрабандисти є напевно. Але найцікавіше, що нам ніяких нот не надсилали. Самі не можуть розібратися, що там за кулі літали і які, — вони так і не знайшли», – каже він.

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.

До слова, Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда.

Читайте також:

Теги: кордон Литва Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекін публічно не лається. Він проводить показове покарання
Китай продовжує виховання Лукашенка
28 вересня, 06:37
У ЄС замінять паспортні штампи на біометричні перевірки
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
1 жовтня, 10:40
За словами чиновника, він йде з посади, аби допомогти литовському уряду продовжувати свою роботу
Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим
3 жовтня, 16:07
Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю
Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
18 жовтня, 22:54
У Литві пшеницю продають для обігріву
Дешевше спалити, ніж продати: литовські фермери використовують пшеницю для опалення
21 жовтня, 16:08
Іван Ус уклав контракт із російською армією 17 січня 2025 року і був відправлений на війну проти України
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі
21 жовтня, 14:12
Роботу аеропорту було порушено через використання метеозондів для контрабанди
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
22 жовтня, 14:29
Саміт у Белені, штат Пара, Бразилія опинився під загрозою зриву
Кліматичний саміт ООН: Латвія та Литва можуть відмовитись через ціни на готелі
7 жовтня, 13:59
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
14 жовтня, 08:57

Політика

Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Білорусь відреагувала на закриття литовського кордону
Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»
Норвезька розвідка повідомила, звідки Росія запустила ракету «Буревісник»
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався
Президент Камеруну, який обіймає посаду понад 40 років, знову переобрався
Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини
Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua