Антимігрантська істерія. Голова Державної міграційної служби розповіла, звідки ростуть вуха

Іванна Гончар
Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
Наталя Науменко: «Вся ця історія має коріння з російських Telegram-каналів»

Хвиля розмов про масове завезення мігрантів до України має ознаки російського інформаційного впливу. Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв’ю «Главкому», коментуючи сплеск обговорень у соцмережах щодо дефіциту робочої сили та ймовірного напливу в Україну іноземних робітників.

За словами Науменко, деякі експерти активно поширюють тезу про необхідність щороку залучати до України 300 тис. мігрантів. Втім, вона наголошує, що подібні цифри не підкріплені реальними дослідженнями.

«Так, була закинута думка, що нам потрібно 300 тис. мігрантів щорічно, аби ліквідувати дефіцит робочої сили на ринку. Але виникає зустрічне питання: а хтось колись робив дослідження на цю тему – які галузі у нас розвиваються і потребують додаткової робочої сили, чи як буде розвиватися наша економіка у післявоєнний період і на що ми маємо спрямовувати іноземну робочу силу?», – сказала Науменко.

Посадовиця додала, що лише після таких досліджень можна буде говорити про потребу у працівниках, їхню кількість, кваліфікацію та країни походження. Науменко заявила, що Державна міграційна служба аналізувала інформаційну хвилю навколо теми мігрантів.

«Ми проаналізували те, що зараз відбувається в соцмережах і схиляємося до того, що вся ця історія має коріння з російських Telegram-каналів. Це російське ІПСО, яке спрямовано на те, щоб певним чином знизити моральний дух наших захисників, які перебувають на фронті», – заявила вона.

За словами очільниці ДМС, заяви про те, що Україну можуть масово заселити іноземцями замість українців, не мають під собою жодної доказової бази, тому до них потрібно ставитися «дуже обережно».

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

