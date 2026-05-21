Антимігрантська істерія. Голова Державної міграційної служби розповіла, звідки ростуть вуха

Наталя Науменко: «Вся ця історія має коріння з російських Telegram-каналів»

Хвиля розмов про масове завезення мігрантів до України має ознаки російського інформаційного впливу. Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв’ю «Главкому», коментуючи сплеск обговорень у соцмережах щодо дефіциту робочої сили та ймовірного напливу в Україну іноземних робітників.

За словами Науменко, деякі експерти активно поширюють тезу про необхідність щороку залучати до України 300 тис. мігрантів. Втім, вона наголошує, що подібні цифри не підкріплені реальними дослідженнями.

«Так, була закинута думка, що нам потрібно 300 тис. мігрантів щорічно, аби ліквідувати дефіцит робочої сили на ринку. Але виникає зустрічне питання: а хтось колись робив дослідження на цю тему – які галузі у нас розвиваються і потребують додаткової робочої сили, чи як буде розвиватися наша економіка у післявоєнний період і на що ми маємо спрямовувати іноземну робочу силу?», – сказала Науменко.

Посадовиця додала, що лише після таких досліджень можна буде говорити про потребу у працівниках, їхню кількість, кваліфікацію та країни походження. Науменко заявила, що Державна міграційна служба аналізувала інформаційну хвилю навколо теми мігрантів.

«Ми проаналізували те, що зараз відбувається в соцмережах і схиляємося до того, що вся ця історія має коріння з російських Telegram-каналів. Це російське ІПСО, яке спрямовано на те, щоб певним чином знизити моральний дух наших захисників, які перебувають на фронті», – заявила вона.

За словами очільниці ДМС, заяви про те, що Україну можуть масово заселити іноземцями замість українців, не мають під собою жодної доказової бази, тому до них потрібно ставитися «дуже обережно».

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями