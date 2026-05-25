Речник МЗС висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ

Вікторія Літвінова
Допис вийшов на тлі нової хвилі погроз із Москви після чергової масованої атаки на Київ
Тихий: Росія чотири роки і три місяці вже атакує Київ щотижня

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у саркастичному дописі в X нагадав, що Росія бомбардує Київ щотижня вже понад чотири роки, – і висміяв нові кремлівські «погрози» атакувати столицю як чергову беззмістовну риторику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Тихого у X.

Алкоголізм, відчай чи брак креативності?

«Протягом чотирьох років і трьох місяців Росія щотижня завдає ударів по Києву балістичними та крилатими ракетами, а також роями дронів, вбиваючи мирних жителів і завдаючи руйнувань. Сьогодні вона розігрує абсолютно "нову карту", погрожуючи… атакувати Київ», – написав Тихий англійською.

Після цього дипломат поставив риторичне запитання «Що це означає?» і запропонував чотири варіанти відповіді у форматі опитування:

  • алкоголізм;
  • відчай;
  • брак креативності;
  • усе вищезазначене.
Допис вийшов на тлі нової хвилі погроз із Москви після масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня, яку Росія назвала «відповіддю» на дії України.

Тло: Захарова знову погрожує

25 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» детально підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

