Велика фінська біатлоністка завершила кар’єру



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Кайса Макарайнен прощається з великим спортом Instagram

14 березня свою останню біатлонну гонку провела славетка фінська спортсмерка Кайса Макарайнен

Про своє рішення вона повідомила перед стартом жіночого персьюта на етапі Кубку світу в її рідному Контіолахті. Жінка зазначила, що каталізатором її рішення стала пандемія коронавірусу COVID-19.

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«Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір. Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні в минулому.

Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі з повним серцем, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата! Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами», - написала Кайса Макайрайнен у себе в Instagram.

Прощальні слова Кайси Макарайнен

У своїй останній гонці Кайса виступила дуже потужно й фінішувала четвертою.

За 15 років професійної кар’єри Макарайнен здобула 3 титули переможниці Кубка світу, також вона є чемпіонкою світу 2011 року саме в персьюті.