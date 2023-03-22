Скільки зберігати документи про сплату податків? Парламент дав відповідь

Платники податків зобов’язані протягом 5 років зберігати первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності

Верховна Рада зобов’язала бізнес протягом 5 років зберігати документи, які пов’язані з обчисленням та сплатою податків. Парламент у другому читанні ухвалив відповідний законопроєкт №8131 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Законом внесено зміни до податкового кодексу та визначено, що платники податків зобов’язані протягом 5 років зберігати первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

При цьому зазначені вимоги застосовуються до документів, які розроблено:

Будь ласка, читайте текст після реклами

до дня набрання чинності цим законом, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності цим законом;

починаючи з дня набрання чинності цим законом;

особою, стосовно якої на день набрання чинності цим законом розпочато, але не завершено процедуру припинення (ліквідації)(тобто хто не встиг ліквідуватися ми не винні);

Згідно із Податковим кодексом, встановлено трирічний строк зберігання зазначених документів. Протягом трьох років бізнес має зберігати дозвільні документи. У випадку ліквідації бізнес має надати на перевірку податковій документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, первинні документи ведення яких передбачено законодавством за останні 5 років.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128.