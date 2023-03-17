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Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ
фото: з відкритих джерел

Російський фотограф який захопився фотографуванням «потяга-привида» Путіна, тепер живе в еміграції

Видання The Washington Post називає Михайла Короткова першою людиною, яка опублікувала в інтернеті зображення бронепоїзда Володимира Путіна. На цьому фото кілька вагонів сірого кольору. Світлина була опублікована у 2018 році.

Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ фото 1

31-річний Михайло Коротков витратив роки на те, щоб відстежувати, фотографувати та вести блоги про бронепоїзд Путіна, яким він нібито непомітно подорожує країною. Він відверто розповів журналістам, що через страх за своє життя і переслідування спецслужб припинив займатись своїм хоббі, і вимушено виїхав за межі Росії.

Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ фото 2

Про броньований потяг диктатора

В інтерв'ю The Washington Post Коротков розповів, що часто публікував фотографії потяга та писав про його особливості у своєму блозі «Залізничне життя», який він запустив у 2011 році.

Коротков завзято відстежити поїзд, а зробити це було складно, тому що в нього не було ніякого розкладу руху, вікна були затемнені, а номерів локомотивів не було. За його словами, інші любителі залізниці які знали, що Коротков дуже цікавився приватним транспортом Путіна, часто повідомляли йому, коли бачили бронєвічок очільника Росії. 

«Я був настільки глибоко у своєму хобі. Я намагався отримати справді рідкісні фотографії. І для мене виклик був настільки величезним, що я не думав про наслідки», – розповів фотограф.

Під час пандемії Коротков та інші люди, які захоплюються поїздами, помітили, наскільки частіше став використовуватись президентський поїзд. У 2021 році Коротков коротко описав його своєму блозі: «Він мчить як божевільний, а всі інші поїзди поступаються йому дорогою».

На думку Короткова, потяг Путіна курсує між станціями, які посилено охороняються, які були побудовані в місцях, які Путін часто відвідує, включаючи Ново-Огарьово, Сочі та Валдай.

За його словами, він зробив багато фотографій бронепоїзда, але опублікував в інтернеті лише кілька з них. Він пояснив це тим, що намагався не привертати уваги «до того факту, що мене так сильно цікавила ця тема». Цей період він відверто називає піком у своєму хобі.

 Про переслідування спецслужб

Зрозуміло, що така діяльність фаната залізниці Путіна не могла бути не поміченою ФСБ. За словами фотографа у  2021 року в коментарях під його роликами у YouTube почали з'являтися дивні повідомлення. Наприклад, розшифровка його телефонних розмов з близьким другом і таким же любителем поїздів Володимиром. Із цього Коротков зробив висновок, що за ним стежила ФСБ, а опубліковані розшифровки були попередженням.

«Я сказав своїм батькам, що моє життя в небезпеці», – зазначив він. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Коротков почав побоюватися, що його пости в блозі про залізницю можуть бути використані для того, щоб порушити кримінальну справу про диверсію або тероризм. У березні 2022 року він закрив блог із міркувань безпеки.

Про життя у екзилі

Далі він вирішив почати нове життя, і зосередився на роботі фінансовим аналітиком і викладачем фізики на півставки.  Але оголошена у вересні мобілізація підштовхнула чоловіка до від'їзду з Росії, незважаючи на прохання батьків залишитись. Він стверджував, що думав про від'їзд ще 2014 року після анексії Криму. Але він сподівався, що все налагодиться.

Спочатку Коротков виїхав на машині до Казахстану. Потім вирушив на кілька місяців до Індії. З фінансової компанії, де він працював, його звільнили невдовзі після того, як він виїхав із Росії. «Все моє життя було в рюкзаку – ноутбук, паспорт, документи, мобільний телефон. Я сумую за своєю родиною. Але це єдине, що я залишив у Росії», – каже він.

Зараз Коротков живе на Шрі-Ланці, проводить онлайн-курси з навчання IT для російської компанії. Він робить фотографії літаків та  відеоролики про своє життя за кордоном. У середині жовтня Коротков опублікував у ЖЖ пост, у якому повідомив про рішення відновити блог. Останній допис у ньому датований 31 грудня.

Зараз він живе на Шрі-Ланці, але сказав The Washington Post, що «готовий мандрувати світом» і надалі. «Поки конфлікт між Росією та Україною все ще триває, моє життя витає в повітрі», – стверджує він. 

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Теги: конфлікт YouTube навчання мобілізація документи потяг паспорт телефон тероризм путін фотограф

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