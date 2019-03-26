Скорочення населення. Щомісяця Україна втрачає таке місто, як Жашків



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Згідно з інформацією Держстату, в Україні кількість померлих перевищує кількість новонароджених, співвідношення складає 100 на 58

Смертність у державі перевищує народжуваність майже удвічі

Лише за перший місяць 2019 року кількість населення країни зменшилась майже на 15 300 осіб. Такі невтішні дані оприлюднила Державна служби статистики. Приблизно таку кількість населення, яку втрачає країна за місяць, станом на 2014 рік мали такі міста, як Жашків, Судак, Гайворон чи Радомишль.

Загалом станом на 1 лютого 2019 року загальна кількість населення України становила близько 42,123 млн осіб, скоротившись за поточний рік на 242 тисячі осіб.

Згідно з інформацією Держстату, в Україні кількість померлих перевищує кількість новонароджених, співвідношення складає 100 на 58. Зазначається, що від січня до листопада 2018 року в Україні народились майже 310 тисячі дітей, 2017-го за цей самий період було на 25 тисяч більше.

Не перекриває скорочення навіть міграція, яка за останніми даними, має позитивну динаміку. Так, минулого року міграційний приріст становив майже 19 000 осіб. Однак з України все одно їде нейперспективніший прошарок населення – молодь.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова наголошує, що всі ці процес відбуваються не лише через низький рівень життя. «Скорочується населення Японії, наприклад. Але не можна сказати, що у Японії низький рівень життя або низька тривалість життя. Просто у складі населення відносно мала частина молоді, яка народжує дітей, і значно вища частина людей старшого віку, які частіше вмирають. Демографи говорять про те, що вичерпаний потенціал демографічного зростання. Що б ми зараз не робили, у найближчій перспективі населення України скорочуватиметься», – наголосила раніше Лібанова у коментарі Радіо НВ.

Експерт відзначила також необхідність проведення свіжого перепису населення, оскільки останній був аж у 2001 році. Нові дані сприятимуть кращому державному плануванню, зокрема при затвердженні бюджету, визначенні витрат на мінімальну заробітну платню, пенсії, субсидії, питання розбудову інфраструктури та інше.

Нагадаємо, що Експерти розповіли про останні міграційні тенденції в Україні