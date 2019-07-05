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    Суспільство

    Смешко про розведення сил у Станиці Луганській: Це, безумовно, небезпека з оперативно-тактичної точки зору

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    Лідер партії &laquo;Сила і Честь&raquo; Ігор Смешко&nbsp; - Смешко про розведення сил у Станиці Луганській: Це, безумовно, небезпека з оперативно-тактичної точки зору
    Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко 

    Розведення сил у районі Станиці Луганської було погоджено ще 22 вересня 2016 року, - Смешко

    Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі програми «Право на владу» заявив, що українські сили у районі Станиці Луганської відійшли на відстань, яку ще більше не можуть контролювати. Про це йдеться на партійному сайті.

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    За словами Смешка, розведення сил у районі Станиці Луганської було погоджено ще 22 вересня 2016 року, «а втілюють це рішення лише зараз». «Чи є загроза у відводі наших військ? Ну очевидно з військової точки зору є. Але ні, це не капітуляція. Це ми виконуємо наші домовленості, що взяли на себе у 2016», — заначив лідер партії «Сила і честь».

    За словами Смешка, безумовно, з військової точки зору є величезна загроза, бо агресор не склав зброю. «Хочеш миру – готуйся до війни: відбудовуй економіку, збройні сили, дипломатію, інформаційну складову. І атакуй агресора, створюй йому проблеми на всіх фронтах. Бо сам агресор використовує слабкість наших чотирьох компонентів – економіки, збройних сил, дипломатії і інформаційної політики», — наголосив політик.

    Під час свого виступу Смешко зробив акцент і на побудові мосту у Станиці Луганській, по якому до цього часу немає згоди. «Українська сторона пропонувала пішохідний міст або міст, по якому може проїхати вантажівка до 5 т. Супротивник пропонує побудувати такий міст, через який може пройти танк. Який проект буде реалізовано – це питання вже зараз стоїть. Немає чіткого розуміння, що буде робити сторона агресора з цим мостом. І в них є теоретична можливість швидко побудувати такий міст, через який можуть пройти танки», — заявив Смешко.

    «Зараз ми відійшли на відстань, яку ще більше не можемо проконтролювати. І у нас немає чіткої домовленості щодо параметрів побудови мосту. Це, безумовно, небезпека з оперативно-тактичної точки зору», — підсумував Смешко.

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