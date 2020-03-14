Бельгія ввела надзвичайний план у всіх лікарнях через коронавірус



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У всіх лікарнях Бельгії почав діяти надзвичайний план через коронавірус Фото: BELGA

План передбачає припинення планових прийомів і операцій до 3 квітня

У всіх лікарнях Бельгії почав діяти надзвичайний план у зв'язку з поширенням коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє La Libre Belgique.

План передбачає припинення планових прийомів і операцій до 3 квітня.

Подібний крок дозволить лікарням сконцентруватися виключно на заражених коронавірусом нового типу і невідкладних випадках.

За заявою бельгійського міністерства охорони здоров'я, в даний час країна справляється з поширенням коронавірусу, надзвичайний план задіяний в якості запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах лікарі відкладають операції у зв'язку з поширенням коронавірусу. Йдеться про нетермінові операції.

Наголошується, що таким чином можна забезпечити більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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