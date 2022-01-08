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    Собор Пресвятої Богородиці: що треба зробити 8 січня, щоб у домі був достаток

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    На 8 січня припадає відразу два свята &ndash; другий день Різдва і Собор Пресвятої Богородиці - Собор Пресвятої Богородиці: що треба зробити 8 січня, щоб у домі був достаток
    На 8 січня припадає відразу два свята – другий день Різдва і Собор Пресвятої Богородиці
    фото з відкритих джерел

    У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя

    Сьогодні, у суботу 8 січня, віряни вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановлено одразу ж після Різдва, оскільки Марія однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.

    • День обертання Землі

    Щороку 8 січня в світі відзначається День обертання Землі. У цей день в 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю з вершини Пантеону в Парижі.

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    • Собор Пресвятої Богородиці

    На другий день Різдва в православ’ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки в честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). В цей день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.

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    Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет.

    Народні прикмети

    • Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
    • Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
    • Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.
    • За прикметами 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.
    • Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.
    • Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
    • Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
    • Якщо почув спів зяблика – скоро буде відлига.
    • Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.
    • Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.
    • Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих морозів.
    • 8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.

    Що треба робити

    • Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуйте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
    • У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
    • Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.

    Що не можна робити

    • Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
    • Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

    Іменини

    8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

    Теги: церква свята шлюб урожай будинок вітер традиції
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    Собор Пресвятої Богородиці: що треба зробити 8 січня, щоб у домі був достаток