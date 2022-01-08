Собор Пресвятої Богородиці: що треба зробити 8 січня, щоб у домі був достаток
У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя
Сьогодні, у суботу 8 січня, віряни вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановлено одразу ж після Різдва, оскільки Марія однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.
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День обертання Землі
Щороку 8 січня в світі відзначається День обертання Землі. У цей день в 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю з вершини Пантеону в Парижі.
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День краси і поезії в роботі
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Собор Пресвятої Богородиці
На другий день Різдва в православ’ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки в честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). В цей день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.
Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет.
Народні прикмети
- Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
- Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
- Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.
- За прикметами 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.
- Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.
- Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
- Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
- Якщо почув спів зяблика – скоро буде відлига.
- Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.
- Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.
- Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих морозів.
- 8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.
Що треба робити
- Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуйте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
- У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
- Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.
Що не можна робити
- Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
- Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
Іменини
8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.