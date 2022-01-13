Історія журналістки, яка вигадала новину для ЗМІ, розсмішила соцмережі

Видання видалило неправдиву новину та у подальшому не планує співпрацювати зі студентами

У соціальних мережах триває жваве обговорення історії зі студенткою другого курсу львівського вишу, яка, проходячи практику в одному з регіональних ЗМІ, написала новину із вигаданим коментарем місцевої чиновниці. Коли з’ясувалося, що новина вигадана, видання видалило контент, а також припинило співробітництво зі практиканткою та в подальшому не планує співпрацювати зі студентами взагалі.

Подія спричинила жваве обговорення у соціальних мережах, зокрема у середовищі журналістської спільноти.

Ведучий та блогер Майкл Щур (Роман Вітонів) на своїй Facebook-сторінці зазначив, що студентку, яка втрапила у скандал, варто найняти на роботу виданню сатиричних новин Uareview.

«UaReview, а ви берете студентів на практику? Тут – ваша людина не в ту редакцію пішла», – зазначив ведучий.

Відреагувала на подію і журналістка та старша менеджерка з комунікацій Київської школи економіки Катерина Пешко. Вона на своїй Facebook-сторінці вирішила нагадати історію журналіста Клааса Релотіуса, який зробив блискучу кар’єру у ведучих світових ЗМІ та отримав велику кількість журналістських винагород та звань, проте, згодом з’ясувалося, що вигадував власні репортажі.

«Синдром Стівена Гласа. Хороший фільм «Афера Стівена Гласа на реальних подіях в одній із редакцій США», – зазначила в коментарі до допису журналістки одна з користувачок соціальної мережі.

«Не брехун, а копірайтер з хорошою фантазією!», – написав інший коментатор.

Ситуацію прокоментувала також шеф-редакторка інтернет-видання «Лівий берег» Соня Кошкіна. Вона розповіла, що в їхній редакції був схожий випадок, проте до публікації вигаданої новини не дійшло: обман практикантки помітили редактори.

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