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    Український журналіст Цимбалюк поїхав із Росії через погрози

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    Роман Цимбалюк залишив територію Росії із міркувань особистої безпеки - Український журналіст Цимбалюк поїхав із Росії через погрози
    Роман Цимбалюк залишив територію Росії із міркувань особистої безпеки
    фото: facebook/Роман Цимбалюк

    Журналіст заявив, що не хоче ставати заручником Кремля та чекати, доки його обміняють

    Український журналіст та кореспондент агентства «Уніан» Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві, залишив територію Росії після виклику на допит до місцевої прокуратури, його звинувачують в екстремізмі, повідомляє «Громадське».

    «Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони нібито кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову. Замість мене прийшов (на допит) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю «стрілк»" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Поки що дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, доки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти», – заявив Цимбалюк.

    Журналіст додав, що протягом останніх двох місяців майже всі провідні російські пропагандисти передбачали йому проблеми.

    Адвокат Микола Полозов уточнив, що влада Росії інкримінує Цимбалюку екстремізм. Журналіста викликали на допит 24 грудня до московської прокуратури.

    На цькування журналіста в Росії вже відреагував український МЗС.

    Також повідомлялося, що Роман Цимбалюк вирішив не відвідувати пресконференцію очільника РФ Володимира Путіна, яка відбувається сьогодні у Москві.

    «Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби прес-служби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів із питанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манежі», – написав Цимбалюк.

    Читайте також інтерв'ю: Росія звинуватила Романа Цимбалюка в екстремізмі. Інтерв’ю з адвокатом українського журналіста
    Теги: Росія допит журналіст влада
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    Український журналіст Цимбалюк поїхав із Росії через погрози