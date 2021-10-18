Журналістка, що ставила Путіну незручні запитання, стала героїнею світових ЗМІ

На новому Instagram-фото вона продемонструвала подарунок від друзів – торт із портретом російського президента

Журналістка CNBC Хедлі Ґембл, що працювала модератором пленарного засідання міжнародного форуму «Російський енергетичний тиждень», спричинила справжній фурор у російських ЗМІ та соціальних мережах. При цьому, якщо західні ЗМІ констатували її сміливість та прямолінійність у спілкуванні із російським лідером, російські журналісти зосередились на обговоренні зовнішності Ґембл, її позі, жестикуляції та міміці під час розмови із Путіним.

Так, російське видання «Комерсант» вийшло із фото на першій шпальті, де видно ноги журналістки на тлі російського лідера, який сидить поруч. Ґембл виклала світлину із цим номером газети в Instagram, підписавши його «Мій найкращий ракурс», та додавши хештеги «фемінізм» і «Росія».

View this post on Instagram Допис, поширений Hadley Gamble (@hadleygamble)

Пізніше на Instagram-сторінці журналістки з’явилася ще одна світлина, вочевидь, пов’язана із спілкуванням із Путіним – зображення торта з обличчям російського лідера, який, за словами Ґембл, їй подарували друзі.

«У мене найкращі друзі», – зазначила журналістка у дописі до світлини.

View this post on Instagram Допис, поширений Hadley Gamble (@hadleygamble)

У свою чергу російський журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов також опублікував скріншот посту Ґембл, додав, що з моменту спілкування журналістки з Путіним минуло чотири дні, але «її досі не відпускають емоції від зустрічі».

Нагадаємо, під час форуму «Російський енергетичний тиждень», що відбувався у Москві, російський президент Володимир Путін відповів на запитання журналістів. Зокрема, модераторка форуму Хедлі Ґембл поставила йому декілька незручних запитань: щодо утисків у Росіїї опозиції та журналістів, ролі РФ у газовій кризі, а також, скільки ще збирається російський лідер залишатися при владі.

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