Сьогодні буде повне сонячне затемнення: можливі ризики та як їх уникнути

Останнє сонячне затемнення 2020 року – період серйозних трансформацій

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться останнє сонячне затемнення. Цей день буде пов'язаний з багатьма ризиками, небезпеками та потрібно бути готовими до того, що 14 грудня принесе як приємні події, так і неприємності.

Про це повідомляє видання SlovoFraza.

Повне сонячне затемнення відбудеться в понеділок, 14 грудня, розпочнеться воно о 16:33, а піку досягне о 18:30 по Києву. Новий Місяць зійде о 18:16. Дія цього сонячного затемнення спостерігатиметься до 18 грудня.

Астрологи розповіли, як потрібно правильно провести день повного сонячного затемнення і дали рекомендації, як знизити негатив до мінімуму.

Сонячне затемнення у Стрільці

Оскільки подія відбудеться у знаку Стрільця, то саме представників цього знаку торкнеться в першу чергу. У їх житті може статися знакова подія, вони будуть залучені в різні активні процеси. Не варто в цей день приймати важливі або кардинальні рішення – потім змінити їх стане неможливо.

Фінанси та душевна рівновага

Останнє сонячне затемнення 2020 року – період серйозних трансформацій. Варто переглянути свої плани та пріоритети, скласти списки цілей і бажань, звільнитися від напруги та прибрати бар'єри. Цей день стане позитивним для тих, хто націлений на позитив і добро, а ось негативним людям варто побоюватися серйозних неприємностей. Не варто 14 грудня здійснювати великі фінансові операції – є ризик потрапити в неприємні ситуації та позбутися грошей. Небажано починати нові проєкти та справи, особливо, якщо є сумніви у власних силах. Приділіть увагу роздумам, переоцінці цінностей та побудовам планів.

Відносини з іншими людьми

У взаєминах цей день не найкращий для розмов, прояснень, прийняття рішень. Почуття та емоції будуть на межі, конфлікти та сварки можуть виникнути на рівному місці. Якщо відчуваєте, що закипаєте – постарайтеся провести час наодинці. Не приймайте рішення зопалу – потім змінити їх буде не можна, а виправити помилки не вийде.

Тим, хто знаходиться в пошуку партнера – не варто чекати удачі. 14 грудня – день, коли не потрібно починати нові дружні, ділові, романтичні відносини, не варто ходити на побачення. Це все може призвести до розчарування.

Емоції будуть зашкалювати

Весь день буде емоційно напруженим, тому варто провести його в спокійному ритмі та виключити будь-які конфлікти. Будьте обережні в словах – вони можуть зруйнувати багаторічну дружбу, міцні зв'язки та навіть посіяти ворожнечу. Зберігайте спокій у будь-яких ситуаціях, відмовтеся від спілкування з великою кількістю людей.

Постежте за здоров'ям

Можуть виникнути загострення хронічних захворювань, у зоні особливої уваги – органи зору і слуху. Є ризик підхопити застуду або вірус. Виключіть перевтому і підвищене навантаження, не сидіть на протязі, обходьте місця масового скупчення людей. Будьте уважні до свого раціону, обмежте чай, каву та алкоголь. Шкідливі звички теж потрібно звести до мінімуму.