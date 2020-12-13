Компанія українця уклала контракт із NASA майже на $10 млн

Firefly Black LLC виводитиме супутники на орбіту

Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace українця Макса Полякова зі штаб-квартирою та заводом у Техасі уклала контракт із NASA на 9,8 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Зазначається, що Firefly Black LLC виводитиме супутники на орбіту.

Здійснюватимуть запуски в межах програми NASA Launch Services Program (LSP). Вона передбачає виведення на орбіту малих супутників, мікросупутників і наносупутників.

Агентство загалом уклало контракти з трьома компаніями. Інші розраховані на 3,9 млн та 3 млн доларів.

Компанія Firefly Black LLC створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.

Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс розташований у США, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр підприємства є в Дніпрі.

До слова, NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.