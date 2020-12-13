  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    Компанія українця уклала контракт із NASA майже на $10 млн

    • Розсилка
    <p>Україно-американська компанія запустить у космос супутники разом із NASA</p> - Компанія українця уклала контракт із NASA майже на $10 млн

    Україно-американська компанія запустить у космос супутники разом із NASA

    Firefly Black LLC виводитиме супутники на орбіту

    Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace українця Макса Полякова зі штаб-квартирою та заводом у Техасі уклала контракт із NASA на 9,8 млн доларів.

    Про це повідомляє пресслужба NASA.

    Зазначається, що Firefly Black LLC виводитиме супутники на орбіту.

    Здійснюватимуть запуски в межах програми NASA Launch Services Program (LSP). Вона передбачає виведення на орбіту малих супутників, мікросупутників і наносупутників.

    Агентство загалом уклало контракти з трьома компаніями. Інші розраховані на 3,9 млн та 3 млн доларів.

    Компанія Firefly Black LLC створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.

    Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс розташований у США, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр підприємства є в Дніпрі.

    До слова, NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Теги: США технології космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies