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    Сьогодні – День Соборності: історія та традиції свята

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    Цього дня головною традицією є побудова &laquo;живого ланцюга&raquo; - Сьогодні – День Соборності: історія та традиції свята
    Цього дня головною традицією є побудова «живого ланцюга»
    фото з відкритих джерел

    День Соборності України став офіційним державним святом із 1999 року

    В Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.

    Офіційним державним святом День Соборності України став тільки в 1999 році після підписання Леонідом Кучмою відповідного указу.

    Деякий час, з 30 грудня 2011 року, в цей день відзначався «День Соборності і Свободи України» – своїм указом тодішній президент Віктор Янукович переніс День Свободи з 22 листопада і об’єднав із Днем Соборності. Цей указ було скасовано 13 листопада 2014 року президентом Петром Порошенком.

    22 січня також прийнято згадувати і іншу подію, що відбулася в 1918 році – прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР.

    Переговори між УНР та ЗУНР про об’єднання йшли з жовтня 1918 року. Сам Акт Злуки був проголошений саме 22 січня 1919 року на урочистому зібранні в Києві, на Софійській площі. Єдиним гербом об’єднаної держави став Тризуб.

    Втім, об’єднання так і не було завершено – ЗУНР проіснувала до літа 1919 року, а через рік зникла з політичної карти і УНР, чиї території увійшли до складу СРСР і Польщі.

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    У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тис. осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ.

    Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

    Як і щороку, у суботу, 22 січня, о 12-й годині у різних містах України з нагоди Дня Соборності України люди вийдуть на щорічну акцію і утворять «живий ланцюг» на знак єдності та згуртованості українців.

    У 2010 році 22 січня Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

    А в 2014 році в цей день на Майдані у Києві полягли перші з Небесної Сотні.

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    Теги: Віктор Янукович Київ історія Львів незалежність українці УНР СРСР День Соборності Івано-Франківськ президент традиції указ
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    Сьогодні – День Соборності: історія та традиції свята