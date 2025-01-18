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Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Актор Бред Пітт закликав прихильників бути обачними
фото з відкритих джерел

Бред Пітт не веде соціальні мережі

Француженка Анна, сподіваючись на щире кохання між нею та актором Бредом Піттом, втратила 830 тисяч євро. Виявилось, що жінка стала жертвою шахраїв, які від імені актора виманили у неї всі гроші, що залишились після розлучення з її чоловіком. На цю історію відреагував Бред Пітт та заявив, що він не має жодних акаунтів у соціальних мережах. Про це повідомив представник актора виданню E! News.

«Жахливо, що шахраї користуються тим, що фанати дуже прив’язані до знаменитостей, але це важливе нагадування про те, що не варто відповідати на неперевірені повідомлення в інтернеті, особливо від акторів, які не представлені в соціальних мережах», – заявив представник актора.

Актор також закликав бути обережними, адже шахраї дедалі частіше використовують новітні технології, зокрема, штучний інтелект, для обману.

Раніше ми писали, що 53-річна Анна була одружена з мільйонером. В соціальній мережі до неї звернулася нібито «мати» Бреда Пітта – Джейн Етта Пітт, яка заявила, що її син потребує такої жінки як Анна. Жінка розлучилася з чоловіком, і почала активно будувати віртуальні стосунки з актором.

Згодом шахраї почали маніпулювати почуттями Анни та повідомили, що у Бреда діагностували рак нирки, а його рахунки нібито заморожені через судовий процес з Анджеліною Джолі. Анна заплатила сотні тисяч євро за вигадані операції. «Бред Пітт» щиро дякував жінці та надсилав фотографії з лікарняної палати.

Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені фото 1

Сумніватись в реальності подій Анна почала, коли побачила справжнього Бреда Пітта з його дівчиною Інес де Рамон. Проте шахраї переконували її у зворотному.
Тільки коли вона знову побачила Бреда та Інес на фотографіях, вона зрозуміла, що стала жертвою обману. До того моменту вона вже встигла переказати шахраям 830 тисяч євро. Це були всі гроші Анни, які залишилися у неї після розлучення з чоловіком-мільйонером.

Нагадаємо, що фахівці Міланського політехнічного університету виявили численні підземні ходи, розташовані під замком Сфорца. Про це повідомляє університет на своєму офіційному сайті.

Історики стверджують, що Людовико іль Моро побудував підземний тунель, щоб мати можливість відвідати свою кохану дружину Беатріче д'Есте, поховану у базиліці Санта-Марія-делле-Граціє. Цей тунель, зображений на малюнках Леонардо да Вінчі, був предметом легенд і домислів. Сучасні технології, здається, підтвердили його існування. Однак існують і інші таємні ходи, які ще слід досліджувати.

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Теги: історія фанати технології соціальні мережі актор жінка штучний інтелект подарунок Бред Пітт

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Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені
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