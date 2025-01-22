День соборності 2025: дата, історія, символи та традиції державного свята

22 січня українці відзначають важливе державне свято – День Соборності України

Коли День Соборності України 2025

Традиційно День Соборності України відзначається 22 січня. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію – проголошення Акта Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР).

У 2025 році цей день відзначатиметься в умовах, що зберігають певні обмеження через безпекову ситуацію в країні, однак українці вкотре виявлять своє прагнення до єднання.

День Соборності — історія свята

Понад 100 років назад дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою.

22 січня 1919 року була проголошена злука УНР та ЗУНР. Так, утворилася суверенна возз’єднана Українська Держава.

Подія відбулася в урочистій атмосфері на Софійському майдані у Києві. В Акті було проголошено про соборність різних частин України: Придніпрянської частини, Буковини, Закарпаття та Галичини. З того часу була створена єдина незалежна УНР, а український народ об’єднався на захист своєї Батьківщини.

За часів радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначалися. Зі встановленням радянської влади всі українські свята були витіснені з суспільного дискурсу. Пам’ять про об’єднання УНР і ЗУНР зберігали мешканці заходу України й українська політична еміграція в країнах Західної Європи йі США. 22 січня там урочисто відзначали свято незалежності та соборності Української держави.

Традиції й символи Дня Соборності

Головна традиція в День Соборності – це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об’єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається в 1990 році – тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного.

Яку пісню вважають символом соборності України

Одним із культурних символів є пісня «За Україну», яка стала виразником ідеї соборності. Пісня за віршами українського поета Миколи Вороного, що були опубліковані на початку 1917 року. Пісня швидко поширилася серед січових стрільців, вже наприкінці року її співало українське військо не лише на Галичині, а й по всій Україні.

Цьогоріч, як і раніше, святкування відбуватимуться з урахуванням безпекових обмежень. Влада закликає українців брати участь у заходах відповідально, зокрема дистанційно долучатися до онлайн-стрімів урочистостей.