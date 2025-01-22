Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День соборності 2025: дата, історія, символи та традиції державного свята

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День соборності 2025: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 січня в Україні відзначають День Соборності
фото з відкритих джерел

22 січня українці відзначають важливе державне свято – День Соборності України

Коли День Соборності України 2025

Традиційно День Соборності України відзначається 22 січня. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію – проголошення Акта Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР).

У 2025 році цей день відзначатиметься в умовах, що зберігають певні обмеження через безпекову ситуацію в країні, однак українці вкотре виявлять своє прагнення до єднання.

День Соборності — історія свята

Понад 100 років назад дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою.

22 січня 1919 року була проголошена злука УНР та ЗУНР. Так, утворилася суверенна возз’єднана Українська Держава.

Подія відбулася в урочистій атмосфері на Софійському майдані у Києві. В Акті було проголошено про соборність різних частин України: Придніпрянської частини, Буковини, Закарпаття та Галичини. З того часу була створена єдина незалежна УНР, а український народ об’єднався на захист своєї Батьківщини.

За часів радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначалися. Зі встановленням радянської влади всі українські свята були витіснені з суспільного дискурсу. Пам’ять про об’єднання УНР і ЗУНР зберігали мешканці заходу України й українська політична еміграція в країнах Західної Європи йі США. 22 січня там урочисто відзначали свято незалежності та соборності Української держави.

Традиції й символи Дня Соборності

Головна традиція в День Соборності – це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об’єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається в 1990 році – тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного.

Яку пісню вважають символом соборності України

Одним із культурних символів є пісня «За Україну», яка стала виразником ідеї соборності. Пісня за віршами українського поета Миколи Вороного, що були опубліковані на початку 1917 року. Пісня швидко поширилася серед січових стрільців, вже наприкінці року її співало українське військо не лише на Галичині, а й по всій Україні.

Цьогоріч, як і раніше, святкування відбуватимуться з урахуванням безпекових обмежень. Влада закликає українців брати участь у заходах відповідально, зокрема дистанційно долучатися до онлайн-стрімів урочистостей. 

Читайте також:

Теги: історія українці держава День Соборності традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змінює підхід до героїв війни
Стратегії для ветеранів і про ветеранів
4 сiчня, 06:00
Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії
Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі
23 грудня, 2024, 11:08
Віталій Царенко був мобілізований до лав Збройних Сил України 8 вересня 2022 року
Став на захист України на початку війни. Згадаймо Віталія Царенка
25 грудня, 2024, 09:00
22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Кремлі зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним
«Слабкість» політики Фіцо створює загрози для всієї Європи. Заява МЗС України
23 грудня, 2024, 19:32
24 лютого Степанчук був призваний до Збройних Сил України на посаду керівника автомобільної служби батальйону військової частини А7088
Потрапив під обстріл у Серебрянському лісі. Згадаймо старшого лейтенанта Івана Степанчука
31 грудня, 2024, 09:00
Віряни 1 січня відзначають свято Василя
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:00
Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року
Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року
6 сiчня, 11:48
Актор Бред Пітт закликав прихильників бути обачними
Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені
18 сiчня, 03:34
Збірна України U-20 обіграла Японію
Збірна України U-20 виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
17 сiчня, 15:04

Суспільство

День соборності 2025: дата, історія, символи та традиції державного свята
День соборності 2025: дата, історія, символи та традиції державного свята
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2025 року
Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія
Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія
Виступ Зеленського у Давосі, затримання головного психіатра ЗСУ. Головне за 21 січня
Виступ Зеленського у Давосі, затримання головного психіатра ЗСУ. Головне за 21 січня
У захисників Московської церкви з'явилася нова «ікона» – американська політикиня (відео)
У захисників Московської церкви з'явилася нова «ікона» – американська політикиня (відео)
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
131K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
48K
Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію
28K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина
19K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua