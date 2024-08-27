У Києві проходить форум «Україна 2024. Незалежність» (наживо)

Уряд пропонує у новому податковому законопроєкті принцип «воюй, або працюй», – Шмигаль

27 серпня проходить Панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній беруть участь та відповідають на питання жуналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Денис Шмигаль розповів про захист енергосистеми, пошук фінансування на наступний рік.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль фото: Главком

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак фото: Главком

Міністр оборони Рустем Умєров фото: Главком

Генеральний прокурор Андрій Костін фото: Главком

Голова Верховної Ради Стефанчук Руслан фото: Главком