У Києві проходить форум «Україна 2024. Незалежність» (наживо)
Уряд пропонує у новому податковому законопроєкті принцип «воюй, або працюй», – Шмигаль
27 серпня проходить Панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній беруть участь та відповідають на питання жуналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.
Денис Шмигаль розповів про захист енергосистеми, пошук фінансування на наступний рік.
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