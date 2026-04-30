Президент Азербайджану став почесним громадянином Ірпеня

В Ірпені є парк, ліцей, музей та вулиця, названі на честь матері Ільхама Алієва

Баку підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення

Президент Азербайджану Ільхам Алієв став почесним громадянином Ірпеня. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувачку обовʼязків ірпінського міського голови Анжелу Макеєву.

За словами посадовиці, з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Азербайджан, зокрема місто-побратим Лачин, всебічно підтримує Ірпінь.

«За сприяння уряду Азербайджану нам відновили ліцей «Лінгвіст» та міську поліклініку, а зовсім скоро до Ірпеня прибудуть нові електроавтобуси, передані під час останньої зустрічі наших президентів. У 2026 році за фінансування Азербайджану планується відновлення Будинку культури, ДЮСШ та об’єктів житлового фонду», – каже вона.

Як пояснила Макеєва, почесне звання в особі президента також присвячено всьому азербайджанському народу, який підтримує Ірпінську громаду та вірить у перемогу України.

Варто зазначити, що в Ірпені також є парк, вулиця, ліцей і музей, названі на честь матері Алієва, лікаря-офтальмолога Заріфи Алієвої.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Азербайджані. Глава держави провів переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах.

Результатом зустрічі з Ільхамом Алієвим стало підписання низки стратегічних угод та сенсаційна заява про готовність до дипломатичного діалогу на азербайджанському майданчику. Однією з заяв візиту стала готовність України провести тристоронні перемовини з США та РФ саме в Азербайджані. Президент Зеленський зазначив, що країна розглядає Баку як надійний та конструктивний майданчик для обговорення питань глобальної безпеки.