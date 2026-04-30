Президент Азербайджану став почесним громадянином Ірпеня

Ростислав Вонс
В Ірпені є парк, ліцей, музей та вулиця, названі на честь матері Ільхама Алієва
Баку підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення

Президент Азербайджану Ільхам Алієв став почесним громадянином Ірпеня. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувачку обовʼязків ірпінського міського голови Анжелу Макеєву.

За словами посадовиці, з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Азербайджан, зокрема місто-побратим Лачин, всебічно підтримує Ірпінь.

«За сприяння уряду Азербайджану нам відновили ліцей «Лінгвіст» та міську поліклініку, а зовсім скоро до Ірпеня прибудуть нові електроавтобуси, передані під час останньої зустрічі наших президентів. У 2026 році за фінансування Азербайджану планується відновлення Будинку культури, ДЮСШ та об’єктів житлового фонду», – каже вона.

Як пояснила Макеєва, почесне звання в особі президента також присвячено всьому азербайджанському народу, який підтримує Ірпінську громаду та вірить у перемогу України.

Варто зазначити, що в Ірпені також є парк, вулиця, ліцей і музей, названі на честь матері Алієва, лікаря-офтальмолога Заріфи Алієвої.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Азербайджані. Глава держави провів переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах.

Результатом зустрічі з Ільхамом Алієвим стало підписання низки стратегічних угод та сенсаційна заява про готовність до дипломатичного діалогу на азербайджанському майданчику. Однією з заяв візиту стала готовність України провести тристоронні перемовини з США та РФ саме в Азербайджані. Президент Зеленський зазначив, що країна розглядає Баку як надійний та конструктивний майданчик для обговорення питань глобальної безпеки.

Президент Азербайджану став почесним громадянином Ірпеня
Київське метро повністю відмовилося від кас: як працює підземка у найбільших містах
У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн
В Обухові чоловік обікрав меморіал загиблих воїнів: поліція знайшла порушника (фото)
У Білій Церкві затримано трьох ділків, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
