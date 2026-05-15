Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ

Київ готовий допомогти Баку модернізувати систему протиповітряної оборони

Україна готова поділитися з Азербайджаном досвідом у сфері протиповітряної оборони, здобутим під час війни проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Report.az.

Начальник Генерального штабу України Андрій Гнатов заявив, що Київ готовий допомогти Баку у зміцненні та модернізації системи ППО.

За його словами, відповідні питання обговорювалися під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Азербайджану у квітні.

«Цей візит – насамперед крок до зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами, вигідного для обох сторін. Насамперед Україна готова поділитися експертним досвідом та допомогти в організації та зміцненні системи протиповітряної оборони», – сказав Гнатов.

Водночас начальник Генштабу зазначив, що частину деталей співпраці наразі не розголошують. «Низку аспектів цієї співпраці я зараз розкривати не стану – це справа двох держав», – додав він.

За словами Гнатова, головна мета такої взаємодії – допомогти Азербайджану модернізувати оборону відповідно до сучасних викликів.

«Загалом мета одна: допомогти Азербайджану модернізувати оборону та привести її у відповідність до викликів сьогоднішнього дня», – наголосив начальник Генерального штабу. Також сторони обмінялися деталями контактів із партнерами та погодили подальші кроки співпраці.

Нагадаємо, 6 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

За словами Зеленського, сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час його візиту до Азербайджану кілька тижнів тому.