Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкрив нові деталі оборонної співпраці України та Азербайджану
фото: report.az
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Київ готовий допомогти Баку модернізувати систему протиповітряної оборони

Україна готова поділитися з Азербайджаном досвідом у сфері протиповітряної оборони, здобутим під час війни проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Report.az.

Начальник Генерального штабу України Андрій Гнатов заявив, що Київ готовий допомогти Баку у зміцненні та модернізації системи ППО.

За його словами, відповідні питання обговорювалися під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Азербайджану у квітні.

«Цей візит – насамперед крок до зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами, вигідного для обох сторін. Насамперед Україна готова поділитися експертним досвідом та допомогти в організації та зміцненні системи протиповітряної оборони», – сказав Гнатов.

Водночас начальник Генштабу зазначив, що частину деталей співпраці наразі не розголошують. «Низку аспектів цієї співпраці я зараз розкривати не стану – це справа двох держав», – додав він.

За словами Гнатова, головна мета такої взаємодії – допомогти Азербайджану модернізувати оборону відповідно до сучасних викликів.

«Загалом мета одна: допомогти Азербайджану модернізувати оборону та привести її у відповідність до викликів сьогоднішнього дня», – наголосив начальник Генерального штабу. Також сторони обмінялися деталями контактів із партнерами та погодили подальші кроки співпраці.

Нагадаємо, 6 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

За словами Зеленського, сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час його візиту до Азербайджану кілька тижнів тому.

Читайте також:

Теги: системи ППО війна Азербайджан Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Вчора, 07:07
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Краматорську
Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)
12 травня, 15:37
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
11 травня, 00:58
Служба безпеки задокументувала нові злочини Олександра Д’яченка – керівника окупаційного «Союзу прикордонників Криму» та «Центру морської підготовки «Варяг» у тимчасово захопленому Сімферополі
СБУ повідомила про підозру рашистам, які готують юнаків з Криму до війни
29 квiтня, 14:18
Ситуація на фронті 25 квітня
Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу
25 квiтня, 22:26
Торік 37% українців довіряли телемарафону
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
24 квiтня, 07:50
Після смерті Хаменеї владу в Ірані перехопили генерали
Іран сформував нову модель влади після загибелі Хаменеї
23 квiтня, 17:51
Андрій Бєдняков має доньку Ксенію та сина Остапа
Бєдняков розповів, як привчив дітей до української мови
21 квiтня, 18:23
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
15 квiтня, 20:17

Соціум

Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною
Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс
Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ
Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ
Ормузька протока більше не гарантує безпеку. Емірати почали нафтову перебудову
Ормузька протока більше не гарантує безпеку. Емірати почали нафтову перебудову
Буданов оцінив ризик ядерного удару РФ
Буданов оцінив ризик ядерного удару РФ
Саудівська Аравія зробила хід конем. Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад
Саудівська Аравія зробила хід конем. Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua