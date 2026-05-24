У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено посольство Азербайджану

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Росія атакувала посольство Азербайджану в Києві

Російські війська в ніч проти 24 травня здійснили чергову атаку на будівлю посольства Азербайджанської Республіки в Україні, розташоване в Києві. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у дипломатичному представництві вибито вікна, а сама будівля зазнала суттєвих зовнішніх пошкоджень, інформує «Главком».

Вибухова хвиля пошкодила фасадну частину будівлі посольства, вибила шибки в робочих кабінетах та посікла уламками прилеглу територію.

Зауважимо, це вже третій випадок, коли азербайджанське відомство опиняється під ударом російських засобів ураження. Попередні рази будівля зазнавала пошкоджень під час масованих ракетно-дронових обстрілів столиці.

Повторення таких інцидентів тричі поспіль свідчить про те, що Росія або використовує абсолютно високоточну зброю наосліп по цивільних кварталах, або влаштовує цілеспрямовані провокації проти іноземних дипломатів з метою психологічного тиску на міжнародну спільноту.

Офіційний Баку наразі готує оцінку завданих збитків. Інформація про постраждалих серед співробітників дипломатичної місії наразі уточнюється.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж» , відомою як «Орєшнік».

Нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.