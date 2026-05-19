Словаччина планує замінити російський газ азербайджанським

Перші тестові поставки азербайджанського газу до Словаччини розпочалися ще у 2024 році
Словаччина готується до підписання довгострокової угоди з Азербайджаном щодо імпорту природного газу в межах зусиль із диверсифікації джерел постачання та виконання вимог Європейського Союзу стосовно відмови від російських енергоносіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на Report.

Віцепрем’єр-міністр та міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба повідомив, що наразі сторони обговорюють угоду терміном щонайменше на десять років, назвавши Азербайджан дуже надійним партнером. Паралельно з цим тривають переговори щодо конкретних маршрутів транспортування газу до Центральної Європи, обсягів майбутніх поставок та аналізу доступної газопровідної інфраструктури.

Раніше очільник найбільшого словацького енергетичного оператора SPP Мартін Хуска підтвердив пошук альтернативних варіантів на тлі європейських санкцій проти Росії через її війну в Україні. Зокрема, компанія веде переговори з азербайджанською державною корпорацією SOCAR. Варто зазначити, що перші тестові поставки азербайджанського газу до Словаччини розпочалися ще у 2024 році в межах пілотного проєкту.

Попри ці кроки, Словаччина досі залишається серед небагатьох членів Євросоюзу, які продовжують імпортувати російську нафту (через нафтопровід «Дружба») та газ (в обхід України через «Турецький потік»). Уряд Роберта Фіцо пояснює це значною історичною та інфраструктурною залежністю країни. Водночас Євросоюз установив чіткі терміни повної відмови від енергоносіїв із РФ: імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) планується припинити до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до листопада 2027 року, разом із забороною на підписання будь-яких нових контрактів із російськими постачальниками.

Нагадаємо, 23 квітня словацька ділянка нафтопроводу «Дружба» знову запрацювала на прийом сировини. Про відновлення транзиту повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, посилаючись на дані словацького оператора нафтотранспортної системи.

За словами очільниці мінекономіки Словаччини, процес відбувається у штатному режимі. «Наразі прийом нафти триває згідно з узгодженим планом», – наголосила Сакова у своїх соцмережах.

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
