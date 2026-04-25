Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим

Україна та Азербайджан досягли низки принципових домовленостей в оборонній та енергетичній сферах. Країни підписали шість документів у різних сферах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Ключове – це оборонно-промисловий комплекс. Ми будемо розвивати наше співробітництво і поглиблювати його. Говорили і про продовження ініціатив в енергетичній сфері, запуск нових. Вдячний Азербайджану за 11 пакетів енергетичної допомоги, зокрема під час останньої складної зими. Окрема увага – гуманітарній підтримці України та нашим зусиллям заради відновлення миру», – зауважив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це його перший візит до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

«Дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Вдячний за готовність до глибокого співробітництва, зокрема оборонного. Ми зробили дуже серйозний крок, і невдовзі будуть підписані нові документи», – сказав президент.

Як відомо, візит до Азербайджану став продовженням активного тижня зовнішньополітичної діяльності Зеленського.

Нагадаємо, 24 квітня, у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.