Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
Глава держави підкреслив, що це його перший візит до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим
фото: Офіс президента

«Ми зробили дуже серйозний крок, і невдовзі будуть підписані нові документи», – сказав президент

Україна та Азербайджан досягли низки принципових домовленостей в оборонній та енергетичній сферах. Країни підписали шість документів у різних сферах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Ключове – це оборонно-промисловий комплекс. Ми будемо розвивати наше співробітництво і поглиблювати його. Говорили і про продовження ініціатив в енергетичній сфері, запуск нових. Вдячний Азербайджану за 11 пакетів енергетичної допомоги, зокрема під час останньої складної зими. Окрема увага – гуманітарній підтримці України та нашим зусиллям заради відновлення миру», – зауважив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це його перший візит до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

«Дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Вдячний за готовність до глибокого співробітництва, зокрема оборонного. Ми зробили дуже серйозний крок, і невдовзі будуть підписані нові документи», – сказав президент.

6 фото
На весь екран

Як відомо, візит до Азербайджану став продовженням активного тижня зовнішньополітичної діяльності Зеленського.

Нагадаємо, 24 квітня, у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.

Читайте також:

Читайте також

Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Після Ірану – Україна: чому попереду найважчі місяці
Іран, Китай, РФ та Трамп. Для України починаються важкі місяці
11 квiтня, 19:39
Глава держави: «Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система»
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
26 березня, 10:16
ВАКС попросив Зеленського вирішити питання інфраструктури суду
Судді ВАКС попросили Зеленського вирішити проблему з приміщеннями
26 березня, 15:09
Угоду підписав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
6 квiтня, 20:07
Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
6 квiтня, 21:31
Гігантську російську роботизовану систему помітили для підтримки логістичних операцій на небезпечних ділянках лінії фронту
На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»
9 квiтня, 08:43
Обмеження строку служби вагонів призведе до зростання вартості перевезень – експерт
Обмеження строку служби вагонів призведе до зростання вартості перевезень – експерт
16 квiтня, 15:36
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
Вчора, 21:21

Політика

Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим. Трансляція
Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим. Трансляція
Зеленський прибув до Азербайджану
Зеленський прибув до Азербайджану
Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
Скандал навколо аеропорту: Львівська ОВА відповіла на занепокоєння Садового
Нардеп Цабаль складає мандат
Нардеп Цабаль складає мандат

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
